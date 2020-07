Andoni Ortuzar: "Para nosotros la fórmula ideal es un gobierno de coalición"

El dirigente jeltzale ha apostado por formar un gobierno de coalición con el PSE-EE. Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, Andoni Ortuzar, ha dicho que considera que los socialistas vascos también buscan esta fórmula. "Creo que es también la opción que quiere el PSE-EE, pero entiendo que no prefijen una fórmula".

Ortuzar ha dicho que está en manos del lehendakari decidir al estructura del gobierno, y ha vaticinado que esta cuestión no será un obstáculo para sellar un acuerdo con el PSE-EE. "Las áreas ya están definidas y hasta ahora han funcionado bien. Éste no debería ser un escollo para llegar a un acuerdo con el PSE-EE".

Además, el máximo responsable del PNV considera que es fundamental que se forma un gobierno y también que el Parlamento vasco comience a funcionar cuanto antes. "Es urgente que en septiembre tengamos un gobierno formado que sea capaz de coger el timón y enfilar el país hacia la salida de esta marejada. El próximo viernes acreditaremos a nuestro grupo y empezarán a correr los plazos. Calculo que en la primera semana de agosto se constituirá el Parlamento" ha dicho Andoni Ortuzar.

El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV se ha mostrado abierto a llegar a acuerdos con todas las fuerzas que han obtenido representación parlamentaria. Ortuzar ha asegurado que"sería bueno que se diesen acuerdos de país más allá de los acuerdos de gobierno. Aspiramos a que EH Bildu y podemos se sumen a los acuerdos de reconstrucción nacional".

Por último, el mandatario jeltzale se ha mostrado muy crítico con el gobierno español por no convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico. Ha avanzado que el voto del PNV será contrario al fondo del covid-19 si el ejecutivo no cambia de postura. "Necesitamos saber qué capacidad de endeudamiento tenemos. Así no se trata a ninguna institución ni a nadie al que se denimonima socio preferente. No les pedimos dinero. Vamos a recurrir a nuestra deuda y no les vamos a pasar la factura".