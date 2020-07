"El PSOE no respeta en la comisión de reconstrucción las competencias"

Aitor Esteban ha asegurado en declaraciones a Euskadi Hoy de Onda Vasca que su rechazo a las conclusiones de la comisión de reconstrucción no es un puñetazo en la mesa y ha dicho esperar poder llegar a acuerdos antes de que se voten en el Congreso de los Diputados. "Se supone que la comisión tiene que aportar medidas que sirvan para salir de la crisis. No lo hace ni en cuanto a su contenido ya que muchos puntos quedan vacíos, ni en cuanto a la forma de entender el estado". Esteban ha añadido que "el PSOE ha ido a uña de caballo con lo que haya podido acordar con Cs, intentando aprobar un texto que no es respetuoso con las competencias. Las conclusiones ni han sido negociadas con los que deberían ser sus socios naturales, ni son efectivas para la reconstrucción. Estamos ante un pequeño gran teatro que se quiere hacer pasar a la opinión pública como algo trascendental, pero es todo lo contrario".

El portavoz del Grupo Vasco afirma que la comisión ha sido precipitada, y cree que no es serio el poco tiempo que han tenido los grupos para debatir su contenido. "Debería haber habido tiempo para que todos los partidos pudiésemos sentirnos cómodos con las conclusiones finales".

Por último, Esteban ha calificado de "espectáculo" que se repitiese la votación para cambiar el sentido del voto socialista respecto a la derogación de la reforma laboral.