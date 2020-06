El líder del PSE en Gipuzkoa dice "basta ya" a Felipe González

bilbao – El secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, afirmó ayer en una entrevista en Euskadi Irratia que entiende la lealtad en política "de otra manera" a como la entiende el expresidente Felipe González, y que, aunque no es partidario de "hacer purgas" en las formaciones políticas, consideró que en el PSOE "en algún momento deberemos decirle a Felipe González que ya basta".

Hay un dicho sobre los expresidentes: se dice que son como los jarrones chinos, muy valiosos, pero no se sabe dónde colocarlos. Felipe González es uno de esos jarrones chinos que no se resiste a estar quieto sobre un aparador. A sus repetidas críticas a la labor de Pedro Sánchez se ha sumado un documento de la CIA en el que se identifica al expresidente español como la X de los GAL. Ayer, Andueza, y al ser preguntado por todo ello, marcó distancias con respecto a González. Según el líder de los socialistas guipuzcoanos, el expresidente español y ex secretario general de su partido "no ha sido leal los últimos días ni con el Gobierno ni con el PSOE" por lo que lo ve muy lejos del partido, "conceptualmente y como militante".

"Yo no soy partidario de hacer purgas en los partidos. Viendo nuestros estatutos, quizás no haya razones para expulsarle del partido pero, en algún momento, quizás deberemos decirle a Felipe González que ya basta. En esto voy a ser contundente", aseguró. Igual de contundente se mostró sobre el documento de la CIA sobre la máxima implicación de González en los GAL: "La historia del GAL me parece repugnante y, si mi partido ha tenido algo, que lo pague el que lo hecho".

Sobre la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre esta cuestión, Andueza cree que "si hay posibilidad de aclarar algo, bienvenido sea, sobre todo porque se lo debemos a las víctimas". En todo caso, indicó que el PSE "no es nadie para decirle el PSOE lo que debe hacer", y se mostró partidario de que "esas cuestiones se resuelvan en los tribunales".

A los GAL se refirió también el delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, quien señaló en Twitter que "desde la legitimidad que nos da haber enterrado a compañeros, volvemos a afirmar que el GAL fue un gran horror y un gran error". El PSE se distancia así del cierre de filas que había escenificado el PSOE con Adriana Lastra al respaldar a González. El también vasco Odón Elorza, que además es miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, completó la fotografía ayer en Twitter: "El rey Juan Carlos, Rato, Pujol, Felipe González... Siempre he pensado que lo más difícil en la vida política es mantener la coherencia".

defensa del PP La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, renunció ayer a defender a González después de que la diputada de EH Bildu Bel Pozueta lo señalara en el pleno del Congreso como el "señor X" de los GAL. El silencio de Calvo contrasta con las palabras pronunciadas la víspera por la portavoz socialista, Adriana Lastra, quien señaló que "Felipe González fue el presidente que modernizó España y que hizo que el país entrara en la UE". Quien ayer salió en defensa de González fue el presidente del PP, Pablo Casado, que acusó al PSOE de callar ante la actuación de uno de sus socios, en alusión a Bildu: "Dice Felipe González que el Gobierno de Sánchez parece el camarote de los hermanos Marx. Quizá por eso sus socios le quieren humillar investigándole en el Congreso. Pero ya adelanto que me opondré, por el respeto que yo sí le tengo".Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí han remitido una carta al resto de miembros del Parlamento Europeo en la que piden denunciar el "silencio" de España sobre este asunto. En la carta, a la que se han sumado los diputados de PNV, ERC y Bildu, se pide que se retiren los honores de Estado al expresidente y se investigue el caso de forma independiente.

