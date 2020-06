Sánchez se abre a adaptar el acuerdo con Podemos

bilbao – El Gobierno de Pedro Sánchez se abre a modular el acuerdo con Podemos para sumar más apoyos en los Presupuestos. Deja todas las puertas abiertas a todos, desde Ciudadanos a ERC, pasando por los que considera más fiables como el PNV, Más País y otros grupos regionalistas, pero insiste que la crisis económica por la pandemia obligará a todos a desterrar "vetos cruzados", en referencia sobre todo a la formación naranja y a los republicanos catalanes.

"Nuestra voluntad es seguir hablando con aquellos que hicieron posible la investidura del presidente Sánchez, con los que tenemos un acuerdo estable, firmado. Pero el momento obliga, hace exigible, a abrir esa negociación al conjunto de las formaciones políticas", manifestó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

ERC y Ciudadanos se ven como fuerzas incompatibles en este viaje. Los republicanos volvieron ayer a instar al Gobierno a que elija entre ambas fuerzas y los naranjas recordaron que no pueden comulgar con las bases presupuestarias pactadas en noviembre entre el PSOE y Podemos. Así las cosas, Ciudadanos abre la puerta a modificar su posición si Sánchez retoca las cuentas y esa puerta es la que dejó ayer abierta la ministra Montero.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el freno en el despliegue del acuerdo programático que tiene pactado con Unidas Podemos, su socio de coalición, al asumir que la situación generada por la pandemia de coronavirus le obliga a ser especialmente cuidadoso con aquellas políticas que impliquen gasto. En este sentido, Montero dijo que el programa del Gobierno de coalición tendrá que adaptarse al "entorno y momento concreto" que deja la pandemia de coronavirus por lo que, aunque seguirá sirviendo de "guía", debería someterse a una nueva selección de prioridades, "repriorizar lo priorizado", en palabras de la ministra.

Ese pacto de gobierno no tiene un calendario y, sin embargo, contiene algunos compromisos que se han acelerado como el Ingreso Mínimo Vital, con un coste de 3.000 millones de euros. Esto obligará a cierta contención este año a la hora de ir desplegando el resto de compromisos contenidos y plazos en la agenda con Podemos. Sobre todo cuando la UE establezca el nivel de déficit y gasto, que se espera será muy severo.

El mensaje de prudencia emitido por la ministra Montero con respecto a la agenda de la coalición de gobierno se produce en un momento en que el Ejecutivo está haciendo un llamamiento a alcanzar "acuerdos transversales" para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Ciudadanos, partido al que mira el Gobierno para sacar adelante esas cuentas ante la imprevisibilidad de ERC, ya ha advertido de que no piensa aprobar unos Presupuestos "con medidas surrealistas de Podemos". Desde Esquerra, Gabriel Rufían dijo ayer al Gobierno que tiene que decidir "qué quiere ser" y elegir entre los 13 diputados de ERC "o los 10 de la derecha" porque "las dos cosas no puede ser" y, singularmente, se dirigió a Unidas Podemos, quien cree que no tiene que estar muy cómodos con la presencia de la "derecha" en esta ecuación.

Desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, reaccionó a las palabras de Montero y le recordó que el acuerdo "está muy bien adaptado a la situación actual" y "como todos los acuerdos, exige su cumplimiento".

Según Echenique, "es obvio que después de la peor epidemia en 100 años, uno tiene que analizar lo que había acordado previamente", ya que tanto Unidas Podemos como el PSOE se presentaron a las elecciones con programas escritos "sin conocer los efectos económicos y sociales que iba a tener una epidemia tan grave". "Seguramente si lo hubiéramos sabido, habríamos llevado una mayor inversión en sanidad pública", ha admitido.

Echenique ha asegurado que en su partido no están preocupados porque confían en que el PSOE no va a renunciar a su programa de gobierno a cambio de lograr el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos.