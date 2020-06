Los críticos de EA denuncian que se manipularon los estatutos

Bilbao – En la primera sesión del juicio que investiga las primarias de Eusko Alkartasuna, los dos sectores enfrentados no se movieron un ápice y mantuvieron sus argumentos y críticas cruzadas. Así, el encargado de pilotar el proceso de elección de secretario general, Joseba Gezuraga, defendió en su comparecencia como testigo que no se favoreció a ningún candidato; mientras que el abogado de los críticos –y demandantes en este proceso– denunció que el sector oficial manipuló los estatutos de la formación.

Gezuraga, que pilotó el partido tras la dimisión de Pello Urizar hace un año, fue el primero en testificar ante el tribunal de Gasteiz y aseguró en todo momento que los dos candidatos –Maiorga Ramírez y Eba Blanco– tuvieron las mismas oportunidades y acceso a los mismos datos de afiliados. Este último punto es clave en el proceso, ya que la candidatura de Ramírez fue anulada por no haber obtenido los avales requeridos en Iparralde, lo que llevó al líder de EA en Nafarroa a presentar la demanda que ha desembocado en el juicio.

Ramírez, junto a los también demandantes Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga y Miren Aranoa –todos ellos del sector crítico–, mantiene que se vulneró su derecho a acceder a determinados datos de los afiliados y también de participación por la anulación de su candidatura. Asimismo, sostiene que Eba Blanco sí tuvo acceso a los archivos completos de afiliación para lograr los avales que finalmente le llevaron a ser proclamada secretaria general de EA; nombramiento que ha sido paralizado cautelarmente por la justicia. En cualquier caso, Joseba Gezuraga reiteró en su comparecencia en la vista que la gestora que él comandó no maniobró en favor de ningún aspirante y que ambos tuvieron a su alcance la misma información.

Los críticos, que se hacen llamar "sector garaikoetxeista" al contar con el apoyo de Carlos Garaikoetxea, no compran esta versión y acusan a Gezuraga y otros dirigentes oficialistas de manipular las normas internas. En esta línea, el abogado que representa a los demandantes impugnó ayer en sede judicial un informe de la Agencia de Protección de Datos que analiza los datos que se podían facilitar o no a los aspirantes ya que, según el letrado, se basa en unos estatutos del partido no vigentes.

También impugnó un segundo documento, del que incluso se reservó la posibilidad de iniciar acciones penales. Se trata de un acta de la Ejecutiva Nacional que a juicio de los demandantes fue modificado en una reunión a la que no estuvieron convocados los coordinadores de EA en Gipuzkoa, Araba y Nafarroa –todos ellos del sector crítico–, y que dio lugar a la Asamblea Nacional de 19 de julio del pasado año donde se convocaron las primarias objeto de impugnación.

Antes de la vista, continuaron los reproches cruzados entre las dos corrientes. En declaraciones a los medios, Maiorga Ramírez acusó al sector de Eba Blanco de rechazar sus ofrecimientos para evitar la vía judicial, mientras que el oficialista Iker Ruiz de Egino lamentó que el proceso se produzca a un mes de las elecciones autonómicas.