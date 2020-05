El Gobierno vasco quiere recuperar el movimiento en la muga con Francia

bilbao – Dentro del proceso de vuelta a la normalidad en la crisis sanitaria del coronavirus, el Gobierno vasco quiere también que se recupere la movilidad al otro lado de la muga con el Estado francés, donde habitualmente se producen desplazamientos a segundas residencias o por otro tipo de razones cotidianas. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, va a participar hoy en la videoconferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE), donde va a plantear al Gobierno español que se recupere cierta normalidad en el movimiento en ese ámbito, aunque en este caso las principales reservas podrían venir desde el Gobierno francés de Macron, en el que Lakua ve una intención de promover el turismo interior que puede suponer un freno para atender la propuesta vasca. En este sentido, el Gobierno de Urkullu quiere trabajar con el presidente de la eurorregión de Aquitania, Alain Rousset, para que se pueda recuperar una movilidad que, si no es absoluta, al menos sí cubra los aspectos más cotidianos. En estos momentos no hay movilidad, salvo para supuestos como acudir a trabajar. Tampoco la hay entre los territorios vascos o entre las comunidades autónomas en el Estado español, pero la situación es provisional y, de momento, no parece que en el Estado francés haya un horizonte claro para abrir la muga en su caso.

El Gobierno vasco defiende que la relación entre la comunidad autónoma y el Estado francés, y también entre Nafarroa y el otro lado de la muga, es una relación ya asentada y cotidiana, de manera que apuesta por ampliar el listado de movimientos permitidos.

fase 3 Por otro lado, el Gobierno vasco evitó ayer adelantar si va a solicitar que Euskadi avance hacia la fase 3 del desconfinamiento al ministro Illa o, incluso, si va a hacerlo de inmediato para entrar el lunes en esa fase sin necesidad de cumplir los 15 días inicialmente previstos para saltar de una a otra etapa. Esa opción la dejó abierta el Gobierno español, pero no la ha trasladado de manera formal al Ejecutivo vasco. Por lo tanto, hasta que el ministro aclare si se puede presentar esa solicitud, el Gobierno vasco prefiere no generar falsas expectativas ni alimentar la idea de que el lunes se puede avanzar hacia una nueva fase. Erkoreka aclaró ayer en ETB1 que el mecanismo para pedir ese salto de fase no está previsto aún por el Gobierno español, de manera que Euskadi "no ha pedido formalmente" ese cambio. No se atrevió a anticipar escenarios y aseguró que su gobierno se limita a seguir al momento la evolución de los datos de la pandemia, que de por sí son cambiantes. Aseguró que puede resultar tan perjudicial no dar pasos que se puedan acometer, como arriesgarse a un movimiento que sea imprudente realizar por la situación sanitaria.