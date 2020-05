Ayuso rechaza la nueva etapa intermedia en Madrid e insiste en ir a la fase 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue avanzando en su estrategia de confrontación total con el Gobierno español e insiste en que su región pase a la fase 1, a pesar de que Sanidad confirmó el viernes por la tarde que se mantendrá en fase O, pero con algunas relajaciones en las medidas de confinamiento que permitirán la reapertura de algunos sectores comerciales. "El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica, no somos la región que más porcentaje de contagios tiene. Estamos preparados", aseguró Ayuso tras conocer la decisión final del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Moncloa, con intención de calmar los ánimos, ha concedido a Madrid y a Barcelona esta nueva etapa intermedia –ya bautizada como fase 0,5– que se prevé poner en marcha a partir del lunes. Sin embargo, la presidenta regional insiste en que su comunidad debería pasar directamente a la primera fase.

Así, tras una reunión entre Gobierno español y Comunidad de Madrid en la que Moncloa confirmó el establecimiento de la llamada etapa intermedia con la relajación de algunas medidas, Ayuso insistió en el pase directo a la fase 1. La presidenta regional defendió que la autonomía está preparada "desde hace tiempo" para pasar a primera etapa porque ha "triplicado las camas UCI, reforzado personal" y está haciendo estudios PCR. "También porque han descendido significativamente" el número de contagios y muertes, apuntó la presidenta madrileña, antes de conocer el rechazo definitivo de Sanidad al acceso a la fase 1.

Ante el nuevo escenario de mantenerse en la fase 0 con nuevas libertades –lo que se ha considerado como la etapa intermedia–, la dirigente popular insistió que la región "está preparada para que, por ejemplo, en una familia se puedan reunir al menos 10 personas y despedir a un ser querido".

"Hay algunas partes de la fase 1 para las que Madrid está preparada", añadió posteriormente, dejando entrever que la Comunidad no cumple con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad para el cambio de etapa.

De cualquier manera, Isabel Díaz Ayuso defiende que "las personas deben salir ya a la calle", puesto que hay economías que "no han ingresado ni un solo euro en meses" y se causan problemas sociales. A juicio de la presidenta "confinados eternamente no se va a solucionar" sino que "tenemos que aprender a convivir con el covid-19" y es necesario apelar a "la protección individual, a dar mascarillas a los ciudadanos y a empezar a caminar pronto poco a poco".

En los mismos términos se pronunció el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado (Ciudadanos), que aseguró que Madrid "no se puede permitir no pasar a la fase 1" la próxima semana, ya que sería "una situación dramática" para la economía de la región

Feijóo defiende a Ayuso

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, salió ayer en defensa de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y censuró la "situación de acoso político" a la que, a su modo de ver, está sometida la también dirigente popular.

"No conozco sus palabras, pero sí la situación de acoso político a una presidenta de una comunidad que ha intentado gestionar en los peores momentos de una crisis sanitaria los servicios pese a estar contagiada con el virus", sentenció Feijóo, tras ser preguntado acerca de su opinión en relación a que Ayuso aliente las protestas contra el Gobierno en el madrileño Barrio de Salamanca, en la que decenas de vecinos se saltaron el confinamiento.