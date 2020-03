El PNV hurga en los disensos "abismales" entre la izquierda

bilbao – El PNV no ve ningún riesgo de que una alianza de izquierdas alternativa lo desaloje del Gobierno vasco en el corto plazo, pero sigue aprovechando el debate que ha generado Podemos para buscarle las contradicciones, y ayer lo hizo por el flanco de las medidas que son sacrosantas para algunas de esas formaciones y donde no está nada claro qué harían si gobernaran porque tienen disensos sobre ellas. La cabeza de lista jeltzale por Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, afeó a Podemos, y en menor medida a EH Bildu, que agiten la alianza de izquierdas después de las elecciones del 5 de abril cuando sería "absolutamente inconveniente" y tienen "desencuentros abismales". Argumentó que la izquierda abertzale siempre ha echado por tierra los acercamientos entre PNV, PSE y Podemos sobre el nuevo estatus de autogobierno porque cree que las propuestas de los dos partidos de adscripción estatal son inaceptables, y que tampoco hay una confluencia de intereses en la izquierda en otros debates más cotidianos como la escuela concertada, que Podemos se niega a financiar. Les preguntó si van a decantarse por financiar solo a la escuela pública, lo que supone pinchar en fibra sensible por las fuertes protestas que ha liderado la escuela concertada debido a sus condiciones laborales. En una entrevista concedida a Onda Vasca, dejó al margen del reproche a un PSE que no ha comprado la idea del frente de izquierdas a Elkarrekin Podemos.

Al margen de los argumentos citados por Arrizabalaga, hay otro dato que sobrevuela este debate: cuál de las tres candidatas de la izquierda sería lehendakari. El PSE ya ha retado al resto a apoyar a Mendia, que además no contempla acuerdos estructurales con Bildu por su discurso sobre ETA ni apoyaría a Maddalen Iriarte. La candidata de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, esquiva este debate sobre los nombres y aclara que no es lo más importante. Con ello, quiere evitar el charco que ya hizo fracasar en 1986 la alianza del PSE, EA y Euskadiko Ezkerra. Benegas, Garaikoetxea y Bandrés fracasaron en su intento de desalojar al PNV porque no se pusieron de acuerdo en quién debía liderar la investidura. EA y Euskadiko Ezkerra no quisieron respaldar a un lehendakari no nacionalista y, además, les preocupaba la perspectiva de una legislatura marcada por la rigurosa oposición del PNV y el escenario de sufrir una penalización en las siguientes elecciones.

Mientras tanto, Arrizabalaga puso en valor que se ha sentido "a gusto" con el pacto con el PSE. "Hemos encontrado el equilibrio, aunque partíamos de premisas muy diferentes, pero hemos encontrado puntos de unión. Ha funcionado y la ciudadanía vasca así lo ha visto y lo aprueba", dijo. También recordó que Mendia ha rechazado "las pretensiones, tanto de Elkarrekin Podemos como de EH Bildu", y preguntó a esos dos partidos qué proyecto tienen para la ciudadanía y si se van a poner de acuerdo.

La jeltzale es uno de los principales rostros de la renovación en las listas del PNV. El partido de Sabin Etxea no está haciendo un gran despliegue de actos por la situación anómala con el coronavirus, aunque estas entrevistas se mantienen.