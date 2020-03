Podemos y PSOE chocan por la investigación al rey emérito

BILBAO – La ley sobre abusos sexuales, educación, el recurso de la Abogacía contra la familia de José Couso, la gestión del coronavirus desde Trabajo... Y a ello se suma la comisión de investigación sobre las presuntas actividades corruptas de Juan Carlos I reclamada por Unidas Podemos, que someterá a otra prueba de fuego al Gobierno de coalición entre el PSOE y la formación de Pablo Iglesias, después de que la Fiscalía suiza haya comunicado que tiene la lupa puesta en una donación multimillonaria que recibió Corinna Larsen, amiga del rey emérito, desde una cuenta helvética vinculada a una fundación panameña. El abogado de Corinna dice que ese dinero fue un regalo del monarca español. La Fiscalía Anticorrupción española ha pedido también datos a Suiza, dentro de la investigación sobre presuntas comisiones por la adjudicación del AVE en La Meca, en Arabia Saudí.

Podemos ha entrado de lleno en este asunto desde su grupo parlamentario, y no desde el Ejecutivo, que es la fórmula a emplear cuando quiere hacer algo que no está acordado dentro de la coalición, aún a sabiendas de que las consecuencias pueden ser imprevisibles y de que el tema, por delicado, conduce a los socialistas a echar balones fuera mientras la Casa Real evita pronunciarse. El PSOE recordó que los letrados del Congreso ya rechazaron admitir a trámite iniciativas similares a esta promovida por la fuerza morada, evocando la de octubre de 2018. Uno de los argumentos esgrimidos entonces por la mayoría de la Mesa del Congreso era que tal iniciativa carecía de encaje constitucional, conforme al criterio expresado por los servicios jurídicos de que el legislativo controla al Ejecutivo, pero no a la Jefatura del Estado, sobre la que no tiene competencias.

El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara baja, Pablo Echenique, señaló pese a todo que "vamos a trabajar con los demás grupos parlamentarios para tratar de incluir una comisión de investigación que pueda llegar al final de este asunto y que pueda disipar las dudas e investigar a qué se ha dedicado el rey emérito durante los años que fue Jefe del Estado", puesto que "una democracia sana y moderna no puede permitirse sospechas tan graves". "Somos republicanos, pero esto no es un tema de ser republicano o monárquico, sino que debería ser la voluntad y la intención también de las personas monárquicas que se despeje toda duda del comportamiento presuntamente corrupto del rey emérito", valoró.

Como el Grupo Plural (JxCat, Compromís, Más País y BNG) y ERC, también el PNV apoya esta comisión pese a no conocer aún la iniciativa. A través de un tuit, el diputado jeltzale Aitor Esteban indicó que "las noticias en torno a la fortuna y gastos del rey emérito necesitan ser aclaradas. Apoyaremos las medidas enfocadas a este fin". Ocurre que este impulso llega en una semana especialmente crítica en el Gobierno de coalición, que tiene abiertos varios frentes de tensiones por discrepancias entre Ministerios liderados por Podemos y por socialistas. Es cierto que la organización que lidera Iglesias ya intentó sin éxito en 2018, hasta en tres ocasiones, que se creara una comisión de investigación sobre el monarca, y, ante el reiterado rechazo de la Mesa, los morados llegaron incluso a mandarle una carta a la Casa Real para que Juan Carlos I compareciera a petición propia.

Por ello, según Echenique, ahora van a tener "que afinar muy bien jurídicamente" la petición para crear esa comisión, para que no se la vuelvan a rechazar argumentando que "el rey es inviolable". Según el dirigente morado, "la jurisprudencia actual dice que durante su mandato esa inviolabilidad es vigente, pero quizás no cuando dejó de ser rey". En el PSOE creen que lo más probable es que los letrados vuelvan ahora a decir lo mismo, por lo que la comisión no tiene visos de prosperar. Los socialistas deberían apoyarse en los votos del PP para rechazar esta iniciativa cuando llegue a la Mesa, ya que Podemos votará a favor de que se tramite.

En medio de esta crisis, diario.es publicó ayer que Corinna Larsen denunciará a Juan Carlos de Borbón en Reino Unido por amenazas para que no revele "secretos de Estado". Corinna ha contratado a un reputado abogado londinense experto en extradiciones.