La Junta Electoral investiga la filtración de datos a Casado

Madrid El líder del PP, Pablo Casado, avanzó la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Oriol Junqueras como eurodiputado, adoptada el pasado 3 de enero, una hora antes de que el órgano electoral se lo comunicara formalmente al Partido Popular. Así se deduce de un acuerdo de la Junta del pasado 26 de febrero, emitido en respuesta a la consulta de un ciudadano que preguntó por las circunstancias de esta antelación de Casado. El líder del PP avanzó la inhabilitación mediante un tuit publicado en su cuenta pasadas las 19.30 horas, casi media hora antes de que acabara la reunión de la JEC, a las 20.OO horas, y una hora antes de que se lo comunicara formalmente, por correo electrónico, al PP. El presidente de la JEC, además, ha decidido abrir una investigación para dilucidar si Casado recibió una filtración, tal y como le ha pedido Más País, la formación de Íñigo Errejón.

La secuencia es la siguiente. El 3 de enero, la Junta Electoral acuerda que Junqueras no sea eurodiputado en aplicación de la "inhabilitación sobrevenida", ya que, si bien concurrió a las elecciones europeas en mayo de 2019, cuando no estaba condenado, lo fue con posterioridad, en octubre, por delitos de sedición y de malversación. El 4 de enero, tuvo lugar el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español, en el que el voto a favor o la abstención de ERC resultaban decisivos. En este clima, el líder del PP tuiteó pasadas las 19.30 horas del 3 de enero: "Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de (Pedro) Sánchez". La JEC recuerda que la sesión durante la que se decidió "la pérdida de la condición de diputado del Parlamento Europeo" de Junqueras terminó a las 20.00 horas.

Acto seguido, y para "agilizar su conocimiento por los afectados", la Junta envió por correo electrónico "una copia del acuerdo de referencia y del voto particular formulado" a los solicitantes de la declaración (PP, C's y Vox), al afectado (Junqueras) y al departamento de prensa del Congreso de los Diputados, "a través del cual la Junta Electoral Central canaliza las relaciones con los medios de comunicación". Las horas fueron las siguientes: a las 20.37 horas se envió dicha documentación a la representante general del PP ante la Junta, a las 20.38 a la de Ciudadanos, a las 20.39 a la de Vox, a las 20.40 al representante de Junqueras, a las 20.47 a "correos electrónicos de enlace con el Parlamento Europeo" y a las 21.04 a la oficina de prensa del Congreso.