Egibar apremia al Gobierno "a legitimar la realidad vasca"

Bilbao - El presidente del Gipuzko Buru Batzar del PNV, Joseba Egibar, apremió ayer a "abordar el modelo de Estado porque no se puede seguir por más tiempo con la actual crisis de modelo que tiene el Estado español". Lo hizo durante el acto de presentación en el parque tecnológico de Miramon de Donostia de los 25 candidatos jeltzales del herrialde a las elecciones del 5 de abril, para las que identificó el cuádruple objetivo que persiguen: "crecimiento económico, justicia social, paz y convivencia, y soberanía política", enumeró un Egibar que repite en la terna, aunque en esta ocasión como número tres, por detrás de Bakartxo Tejeria y María Eugenia Arrizabalaga, y por delante de Arantxa Tapia e Irune Berasaluze.

En lo que respecta al autogobierno, Egibar emplazó a Madrid a "legitimar democráticamente y jurídicamente a realidades nacionales como la vasca y la catalana para que puedan convivir con la nación española en pie de igualdad". Y es que, a su juicio, "la convivencia no se puede imponer, se tiene que pactar desde el respeto recíproco". Con la elaboración del nuevo estatus en stand by hasta que no arranque satisfactoriamente una nueva legislatura en la Cámara de Gasteiz, el dirigente jeltzale afirmó que "ahí está nuestro desafío: tenemos que acertar nosotros también en qué estatus político necesita nuestro pueblo para ganar ese futuro". "Cuando decimos que queremos el autogobierno pleno queremos decir pleno, y eso quiere decir que, seamos las vascas y los vascos los que decidamos todas las políticas que nos afectan", abundó el burukide.

"España tiene que saber que habilitar esos procesos democráticos de legitimación de sujetos jurídico-políticos es un tarea que no se puede retrasar en el tiempo y que habrá que abordar", sostuvo un Egibar, que tuvo palabras en referencia al crecimiento económico, la justicia social, la paz y la convivencia, y la soberanía política. Considerados ejes de actuación, afirmó que en el plano económico, con la industria como motos, "nuestro modelo consiste en avanzar como pueblo sin dejar a nadie en el camino". En lo que respecta a la pacificación, remarcó que "hay tres conceptos que es preciso conjugar: recordar, no justificar y compartir. ¿Tan difícil es?", se cuestionó para abundar en que "para algunos", en referencia a la izquierda abertzale, sí parece una cuestión compleja, "porque el pasado reciente está muy cerca, y se puede explicar lo que ha pasado pero no se puede justificar". "Si queremos construir el futuro tenemos que tener claros esos principios", se reafirmó.

Durante el mismo acto también tomaron la palabra la número uno de la lista del PNV en Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria. "No hemos construido cualquier sociedad, y no queremos cualquier sociedad; queremos una sociedad que respete todos los derechos humanos y que, también, garantice todos los derechos sociales y económicos", señaló quien durante la última legislatura ha ejercido como presidenta del Parlamento Vasco. Tejeria profundizó en que "esa es nuestra carta de presentación: el PNV es la mejor garantía para que Euskadi siga avanzando en su proceso de construcción nacional, tanto desde la vertiente política, como desde la económica y la social". "Tenemos que ser dueñas y dueños de nuestro futuro, necesitamos que se respete lo que las vascas y los vascos decidamos porque esa es nuestra mejor garantía de futuro", manifestó.

Por último, la consejera de Aran-tza Tapia se refirió a la "necesidad de posicionar a Euskadi en el mundo con una estrategia propia de país, sin que nadie se atribuya nuestra voz", tras afirmar que "el PNV no va a permitir que nadie complique ni ponga trabas al desarrollo industrial", una clave para el desarrollo económico de Euskadi.