El actual alcalde de Nueva York asegura que Giuliani debe ser investigado por denuncia falsa de delito

El actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo este martes que el exalcalde de la ciudad y exasesor de Donald Trump, Rudy Giuliani, debe ser investigado por informar falsamente de un delito después de afirmar que fue agredido el domingo en la espalda por un empleado de un supermercado en este estado.

"Recibí un golpe en la espalda, como si me golpearan con una roca", dijo Giuliani en una rueda de prensa celebrada ayer a través de su página de Facebook.

No obstante, las imágenes de vídeo de seguridad obtenidas más tarde por medios locales mostraban al asaltante, identificado como Daniel Gill, dándole una palmada en la espalda a Giuliani, lo que socava seriamente las acusaciones de Giuliani, quien, además, dijo que casi se cayó al suelo del golpe.

"Denunciar falsamente un delito es un delito. Si ese vídeo no estuviera allí, entonces esta persona habría sido acusada de golpear al exalcalde", dijo Adams a la prensa en un evento no relacionado con el incidente.

Asimismo, el actual alcalde dijo que los fiscales deberían centrar su atención en Giuliani. "Creo que el fiscal de distrito está investigando a la persona equivocada".

"Cuando miras el video, el tipo básicamente pasó y le dio una palmadita en la espalda. Estaba claro que no recibió un puñetazo en la cabeza. Estaba claro que no se sentía como una bala. Estaba claro que no iba a caer al suelo", dijo Adams.

El demócrata expolicía, además, señaló que le pidió a la comisionada de la policía, Keechant Sewell, que le dijese si las acciones de Giuliani en sí mismas constituían un delito.

Gill fue arrestado e inicialmente acusado de agresión en segundo grado, un delito grave, aunque esos cargos luego se degradaron a cargos de delito menor de agresión en tercer grado, amenazas en tercer grado y acoso en segundo grado, según reportaron los medios locales.

El empleado de 39 años fue a la corte el lunes, vestido con su uniforme del supermercado ShopRite.

Giuliani, por su parte, respondió a Adams diciendo que no puede ser acusado de denunciar un delito falsamente porque no presentó el informe inicial de que fue agredido y dijo que el alcalde de la Gran Manzana era un "falso" al que no le importan las víctimas, según ABC.

La última controversia protagonizada por Giuliani se remonta al pasado 13 de junio, cuando el exjefe de campaña de Trump, Bill Stepien, y el que fuera portavoz de esa operación política, Jason Miller, declararon ante el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio que el exalcalde de Nueva York estaba "definitivamente ebrio" la noche de las elecciones de 2020 e instó en repetidas ocasiones al entonces presidente Donald Trump a proclamar la victoria sin que el escrutinio hubiera terminado.