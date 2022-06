Petro se compromete a "un cambio de verdad" en una Colombia que "será otra"

Colombia eligió a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral demostrando su sólida tradición democrática con buenas cifras de participación y con el hito de la victoria del izquierdista Gustavo Petro. La jornada electoral se desarrolló con tranquilidad y normalidad, a la expectativa de unos resultados que se preveían ajustados y que demostraron serlo conforme el recuento fue avanzando.

El resultado, finalmente, fue más holgado que el empate técnico que vaticinaban las encuestas. Petro sumó 11.281.013 votos, el 50,44%, frente al 47,31% de Hernández, empresario que compitió como independiente bajo el paraguas de un movimiento llamado Liga de Gobernantes Anticorrupción y que recibió 10.580.412 papeletas.

La participación fue de las más altas registradas en el país, pues alcanzó el 58,09%, lo que convirtió a la abstención, del 41,91%, en la más baja en este siglo.

Petro salió como el vencedor de la jornada en Colombia, liderando un hecho histórico en el país, pero con grandes desafíos que deberá enfrentar desde la Casa de Nariño, con un país que mostró división en las urnas y aquejado por retos económicos, sociales y derechos humanos.

acuerdo nacional



"Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, en ello comprometemos la existencia, la vida misma, no vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra", aseguró Petro ante una multitud que lo aclamó en el Movistar Arena de Bogotá.

En tono conciliador, el presidente electo abogó por un "gran acuerdo nacional", para lo que adelantó que se buscará a otras formaciones con la intención de que "Colombia, en medio de su diversidad, sea una sola Colombia". El próximo 7 de agosto Petro será investido como sucesor del presidente Iván Duque, con el cual se cerrará un ciclo de más de 200 años de gobiernos de derechas.

Por su parte, Hernández aceptó su derrota y deseó que Petro sepa dirigir al país, que "Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto la primera vuelta", expresó Hernández en un corto mensaje retransmitido por Facebook. "Como lo expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes (...) Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora", expresó el ingeniero, de 77 años y exalcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, con la voz entrecortada.

Hernández había sido visto como la sorpresa del panorama político colombiano tras lograr un paso a la segunda vuelta frente a políticos más reconocidos en Colombia, como Federico "Fico" Gutiérrez o Sergio Fajardo. Su discurso de lucha contra la corrupción ha logrado conquistar a muchos colombianos, pero no a los suficientes para imponerse en las urnas.

nuevo gobierno



Uno de los primeros anuncios que dio Petro es que se reunirá con todos aquellos que están interesados en resolver los problemas del país y sumar así fuerzas en una suerte de gran acuerdo nacional, en el que parecen tener cabida figuras del centro político, así como antiguos ministros de la era liberal.

El nuevo responsables del Ministerio de Finanzas es uno de los principales interrogantes del nuevo Gobierno, después de que durante la campaña la presión y las acusaciones por parte de algunos sectores de la prensa, así como de sus rivales políticos, obligaron a Petro y a la nueva vicepresidenta, Francia Márquez, a firmar bajo juramento un documento público en el que se comprometían a no expropiar. "No expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie", tuvo que enfatizar en varias ocasiones Petro.

Ante el chantaje de los mercados, y para no repetir lo ocurrido en Chile cuando el valor del dólar salió disparado tras el triunfo de Gabriel Boric, Petro ya ha dejado entrever que un posible candidato a ministro de Hacienda podría ser Rudolf Hommes, quien ya ocupó el puesto entre 1990 y 1994 durante el gobierno liberal del expresidente César Gaviria.

Hommes, que confirmó su apoyo a Petro en el último tramo de la campaña porque "el continuismo no es el camino" y el "candidato popular" merece una oportunidad, es considerado el responsable de lo que se denominó en Colombia la apertura económica por abrir las fronteras del país al comercio internacional.

Para ese mismo puesto se ha oído el nombre de José Antonio Ocampo –asesor no solo de Sergio Fajardo durante la campaña, sino también del ahora presidente chileno, Gabriel Boric–, quien ocupó las carteras de Hacienda y de Agricultura, también en los gobiernos liberales de la primera mitad de la década de los noventa.

En lo que respecta al resto de carteras, Petro ha avanzando que en Defensa estará al frente una mujer con un perfil destacado en la defensa de los Derechos Humanos, una de las críticas que siempre se la ha achacado a este ministerio, y con liderazgo en las Fuerzas Armadas. Del ala liberal también podría incorporarse a la que Cecilia López Montaño, quien ya fue ministra de Agricultura, así como de Medio Ambiente durante un breve periodo de tiempo a mitad de los anos noventa, bajo el gobierno de Ernesto Samper.

Por su parte, Márquez, además de ser la nueva vicepresidenta, estará al frente también del nuevo Ministerio de Igualdad y Mujer, con el que Petro confía en poder lograr igualdad salarial entre sexos, el reconocimiento del trabajo en el hogar para le pensión, un ingreso mínimo vital cuando la madre sea cabeza de familia y una reforma agraria también con perspectiva de género.