Un nuevo tiroteo en EEUU deja al menos tres muertos y dos heridos

Al menos tres personas han muerto y dos han resultado heridas este jueves en un tiroteo en la ciudad de Smithsburg, en el estado de Maryland, en el noreste de Estados Unidos, según han informado las autoridades locales.



Alrededor de las 14.30 horas (hora local) un hombre ha entrado en una fábrica en una zona rural, donde ha disparado contra cuatro personas, de las cuales solo una de ellas ha sobrevivido, aunque se encuentra en estado crítico, según ha informado el gobernador de Maryland, Larry Hogan.





Horrible tragedy in #Smithsburg. My thoughts are with all of the families of the victims today. This cannot keep happening.



Thankful to the local law enforcement, Maryland State Police, FBI, ATF and any others who are working to determine the details. https://t.co/S4PSGolN0A