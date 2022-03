Lluvia de críticas a la polémica ley "No digas gay" promulgada por el gobernador de Florida

El gobernador de Florida (EE.UU.), el republicano Ron DeSantis, promulgó este lunes la polémica ley popularmente conocida como "Don't Say Gay" ("No digas gay"), que prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el tercer grado y las críticas estallaron de inmediato.



Un día después de ser motivo de burla en la ceremonia de los Premios Oscar por la ley ahora promulgada, DeSantis subrayó en una rueda de prensa tras poner su firma en la ley que no le "importa" lo que digan ni Hollywood, ni los medios, ni las corporaciones.





Democrat leaders and their media allies pushed lies, but truth prevailed and the majority agree: Kindergartners should not be sexualized in the classroom. It is the job of parents to handle these questions from their five year olds. https://t.co/8mWNiU8COw — Florida GOP (@FloridaGOP) March 28, 2022

Every student deserves to feel safe and welcome in the classroom. Our LGBTQI+ youth deserve to be affirmed and accepted just as they are. My Administration will continue to fight for dignity and opportunity for every student and family — in Florida and around the country. — President Biden (@POTUS) March 28, 2022

NUEVA YORK SE OFRECE A ACOGER A LOS DISCRIMINADOS

To the families living in fear of this state-sponsored discrimination: You're welcome in New York City.



Our arms and hearts are wide open, embracing every child of every identity.



Always. https://t.co/DIy5ttWq47 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) March 28, 2022

#DontSayGay is an attack on children, families, and our universal values of human dignity and respect.



New York State is proud of its LGBTQ+ community and I will continue to ensure New Yorkers will never be forced to hide who they are. Love will always be stronger than hate. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) March 28, 2022

DISNEY LE PEGA DURO A DESANTIS

Statement from The Walt Disney Company on signing of Florida legislation: pic.twitter.com/UVI7Ko3aKS — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 28, 2022

REACCIONES EN CONTRA Y ACUSACIONES A DESANTIS

"For you people in Florida, we're gonna have a gay night."



— Wanda Sykes takes aim at Florida's "Don't Say Gay" bill in her #Oscars opening monologue. pic.twitter.com/eGOYYjU81l — The Recount (@therecount) March 28, 2022

In Florida, we affirm the fundamental role that parents have in the education, health and development of their children. pic.twitter.com/81Xza0HAWa — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 28, 2022

La ley oficialmente llamadaimpide básicamente que los maestros aborden laen las clases con alumnos de jardín de infancia y primero y segundo grados, que tienen edades de hasta 7 u 8 años.de educación primaria, ambas cuestiones pueden ser abordadas de una forma "apropiada para la edad".Según la ley promulgada hoy, los padres podrán presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir unasi incumplen esta disposición.En Twitter, el presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó este lunes que la actual Administración "continuaráde cada estudiante y familia, en Florida y en todo el país"."Todos los estudiantes merecen sentirse seguros y bienvenidos en el salón de clases. Nuestros jóvenesmerecen ser afirmados y aceptados tal como son", señaló Biden.El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ofreció hoy acoger a los habitantes de Florida que se sientan víctimas de, después de que el gobernador floridano promulgase hoy la polémica ley "No digas gay" (Don't say gay).Adams publicó un comunicado e el que condenó en términos rotundos la promulgación de esa ley, "que tiene como blanco nuestra comunidad LGTBQ".Adams le recordó al gobernador floridano DeSantis, que Nueva York es "(en referencia a los disturbios de 1969 protagonizados por la comunidad homosexual contra el acoso de la policía). Luchamos por nuestros vecinos LGTBQ, y especialmente nuestros niños", subrayó el regidor.La postura de Adams recuerda a la de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que también ofreció acoger en su territorioel pasado septiembre.Adams y Hochul, ambos demócratas, hacen así bandera de lossobre los que su partido no presenta fisuras, aunque en otras cuestiones, como son los derechos sociales o el orden púbico, presentan un perfil mucho más moderado y alejado del ala izquierda de su partido.El gobernador, quepara cuatro años más en las elecciones del próximo noviembre y es visto como un posible candidato a la nominación republicana en las, afirmó por su parte que seguirá firme en la defensa del derecho de los padres a decidir lo que quieren para sus hijos en materia educativa.Esta ley viene a corregir algo que está pasando en EE.UU. y es que, dijo DeSantis, quien firmó la normativa en una escuela en Spring Hill, en el oeste de Florida, sin haberlo anunciado previamente."Es inapropiado para los niños de preescolar y de primero y segundo grados. Los padres no quieren que esto pase en nuestras escuelas", añadió el gobernador, que en medio de la campaña electoral tiene también sobre la mesa para firmar unay otras normas ultraconservadoras.Entre las primeras reacciones tras la firma de la ley está la de la, que es la empresa que tiene más empleados en Florida y una importante donante de fondos a políticos conservadores como DeSantis., dijo Disney en un comunicado en el que se declara "dedicada" a apoyar los derechos y la seguridad de sus empleados LGBTQ+ y a los esfuerzos de organizaciones que a nivel estatal y nacional luchan por lograr que esta ley sea frenada en el poder legislativo o en los tribunales.Presionada por sus empleados LGTBQ+, Disney, que había mantenido silencio hasta entonces, se vio obligada a criticar la polémica ley cuando fue aprobada a comienzos de marzo por el congreso de Florida.Eso le costó una polémica con DeSantis, quien atacó a la compañía de entretenimiento y parques temáticos por susAnoche, durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar en Los Ángeles, el proyecto de ley fue objeto de broma por la actriz, escritora y comediante"Vamos a tener una gran noche. Y para ustedes en Florida,", bromeó Sykes, quien es abiertamente lesbiana.Este lunes lo hizo el presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, quien subrayó que "hoy es un día triste" en este estado y acusó a DeSantis de, además de colocar por encima del dolor de padres y alumnos los réditos políticos para su campaña.El secretario de Educación de EE.UU., Miguel Cardona, recalcó que tras la implementación de esta norma el Gobierno federal se mantendrá vigilanteCardona recordó que si un estudiante siente que experimenta discriminación o acoso en la escuela puede presentar una queja ante la gubernamental Oficina de Derechos Civiles, lo mismo que el padre de un menor en esa circunstancia.Dos organizaciones civiles floridanas, Campaña de Derechos Humanos e Igualdad de Florida, anunciaron en un comunicado conjunto que harán todo lo que esté en su mano para impedir que se aplique unaque, silenciando a los maestros,"Hoy, el gobernador DeSantis una vez más colocó a Florida directamente en el lado equivocado de la historia y, y lo ha hecho por la única razón de servir a sus propias ambiciones políticas", dijo Joni Madison, presidente interino de la Campaña de Derechos Humanos.Nadine Smith, directora ejecutiva de Equality Florida, dijo por su parte que DeSantis ha "invocado odiosos estereotipos anti-LGBTQmientras se prepara para postularse para presidente en 2024"."No me importa lo que digan los medios de comunicación corporativos, no me importa lo que diga Hollywood, no me importa lo que digan las grandes corporaciones, aquí estoy.", dijo DeSantis al firmar la ley."Al final del día,, agregó.