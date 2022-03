Un doble atentado de Al Shabab en Somalia deja al menos 28 muertos

Al menos 28 personas murieron, entre ellos la diputada federal Amina Mohamed, la noche del miércoles en un doble atentado del grupo yihadista Al Shabab en la ciudad de Beledweyne (centro de Somalia), confirmaron hoy a Efe las autoridades.



"Hemos registrado 28 muertos y 35 heridos en los ataques de Beledweyne. La mayoría de los heridos serán trasladados a Mogadiscio para que puedan recibir tratamientos médicos", dijo a Efe el gobernador de la región de Hiran (cuya capital es la citada urbe), Ali Jayte Osman.



En un comunicado recogido en medios locales, el grupo Al Shabab reivindicó la autoría de estos ataques.



Asimismo, los yihadistas aseguraron haber matado a decenas de políticos, funcionarios públicos, agentes de seguridad y civiles.



El primer ataque ocurrió en los alrededores de la base militar de Lamagalaay, un lugar altamente vigilado donde estaban celebrándose las votaciones de Hiran para la Cámara Baja del Parlamento somalí.



En el segundo atentado, un coche bomba explotó en un hotel cercano, donde se alojaban políticos locales y funcionarios electorales.



Entre los fallecidos destaca la diputada Mohamed, que estaba en esta zona celebrando su campaña electoral para conservar su escaño en el Parlamento en las elecciones legislativas en curso.



La parlamentaria era muy crítica con el Gobierno y logró notoriedad el año pasado al denunciar la desaparición y posterior muerte de la espía somalí Ikran Tahlil Farah, un crimen sin esclarecer hasta la fecha.



El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, envió este miércoles por la noche sus "más profundas condolencias" a la familia de la diputada y a "toda la nación somalí", según un comunicado de la Presidencia.





Violence is not a way forward for #Somalia . #EU condemns terrorism and politically motivated killings. Condolences to the family of MP Amina Mohamed Abdi #Beledweyne @EU_in_Somalia

.@UN Secretary-General @antonioguterres strongly condemns the deadly attacks on compounds inside the Aden Adde International Airport area in #Mogadishu, and expresses the full solidarity and support of the #UN in #Somalia's fight against terrorism - https://t.co/VZ5GByEs3t. pic.twitter.com/4549eGG6RC