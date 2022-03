Tres mandatarios europeos desafían a Rusia y visitan a Zelenski en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recibido en la capital, Kiev, la visita del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki; de Eslovenia, Janez Jansa, y de República Checa, Petr Fiala.



Zelenski ha catalogado la visita a la capital de su país de estos mandatarios europeos como "un poderoso testimonio de apoyo".



Durante la reunión, el presidente ucraniano ha remarcado que el país vive una situación complicada y ha lamentado los bombardeos de este martes sobre la capital, así como sobre otras zonas en el oeste del país. Sin embargo, Zelenski ha puesto en valor el coraje de la ciudadanía ucraniana y ha apuntado su sospecha de que Moscú pensaba en un primer momento que en su ofensiva contra Ucrania contaría con cierto apoyo de la población de esta nación.



Por otro lado, el mandatario ha puesto en duda el origen de algunas de las tropas que Rusia ha enviado al país. "Hablan un idioma que no entendemos. Es decir, o son de Siria o se los están sacando de otro lado", ha advertido.



Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU