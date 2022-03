El Supremo británico abre la puerta a la extradición de Assange a EEUU

El Tribunal Supremo de Reino Unido ha desestimado este lunes la petición del fundador de WikiLeaks Julian Assange para recurrir su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.



En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dio luz verde a la extradición de Assange y este mismo lunes el Supremo, última instancia judicial, ha rechazado tramitar más recursos, por lo que la decisión final será de la ministra del Interior, Priti Patel, según ha informado este lunes la propia WikiLeaks.





BREAKING: UK Supreme Court refuses permission to appeal in Assange extradition. The case now moves to @UKHomeSecretary Priti Patel to authorize the extradition https://t.co/Falow48IyP pic.twitter.com/nLdUMkbh5m