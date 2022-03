China niega que Rusia le haya pedido ayuda militar y económica

El Gobierno de China ha negado que Rusia haya pedido equipamiento militar a Pekín para reforzar su ofensiva militar contra Ucrania y ha denunciado la "desinformación" vertida al respecto desde Estados Unidos.



El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, ha resaltado que "la tarea más urgente es ejercer la contención y reducir la tensa situación en Ucrania, en lugar de añadir combustible al fuego", según ha recogido la cadena CGTN.



Fuentes oficiales estadounidenses citadas el domingo por el diario 'The New York Times' apuntaron que Moscú había pedido a Pekín ayuda militar y económica, en este último caso para hacer frente al impacto de la batería de sanciones anunciadas por países occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania.





