La pandemia supera los 450 millones de casos a los 2 años de ser declarada

Los casos de covid-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han superado este viernes la barrera de los 450 millones, en el día en el que se cumple el segundo aniversario de que la enfermedad fuera declarada una pandemia por la organización.



La enfermedad ha causado en dos años la muerte de más de seis millones de personas, de los que 2,6 millones fallecieron en América, el continente más afectado, y 1,9 millones en Europa, de acuerdo con las estadísticas que actualiza a diario la OMS.



La curva de contagios de covid-19 ha bajado desde finales de enero, cuando se alcanzaron récords de mas de 20 millones de nuevos caos semanales en el mundo (ahora la cifra se ha reducido a la mitad), aunque el descenso se ha frenado en las últimas semanas.



Esta tendencia y las cifras en aumento en algunos países hacen temer que globalmente los casos puedan repuntar de nuevo, y sin que se haya conseguido regresar a las cifras de contagios anteriores a la ola ómicron, que rondaban los cuatro millones de positivos en el mundo por semana.



El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró que el covid-19 había alcanzado niveles de pandemia al registrarse casos de transmisión local en todos los continentes, cuando apenas se habían confirmado 160.000 contagios globales y unas 8.000 muertes.





2 years after WHO described #COVID19 as a pandemic,

Over 4?3?3? million confirmed cases almost 6? million deaths have been reported globally.The cases and deaths are declining overall, some countries are lifting measures, but the pandemic is far from over.pic.twitter.com/a4c9Q80Y7B