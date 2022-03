China registra récord de contagios

China sufre rebrotes en casi todo el país y ha registrado esta semana sus cifras más altas de contagios diarios en meses a pesar de su severa política de tolerancia cero hacia la covid.



El país informó hoy por tercer día consecutivo de al menos 300 nuevos casos de covid en su parte continental, una cifra ínfima en comparación a la que se da en otros países y teniendo en cuenta que la población china es de 1.411 millones de habitantes, pero inédita en el gigante asiático desde la primera mitad de 2020.



En la China continental se han administrado 3.160 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, suficientes para que la totalidad de la población vacunable haya recibido dos dosis, según cifras oficiales.



Uno de los lugares más afectados es la provincia meridional de Cantón, fronteriza con la región semiautónoma de Hong Kong, inmersa en una quinta ola que ya deja más de 1.000 muertos desde el 25 de febrero.





