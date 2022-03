La OMS confirma la existencia de una variante que combina ómicron y delta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha observado por el momento que la variante del covid-19 que combina ómicron y delta sea más grave que estos dos linajes por separado. "Tenemos conocimiento de esta recombinación. Es una combinación de delta AY.4 y ómicron BA.1. Se ha detectado en Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos", ha informado la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, en rueda de prensa este miércoles desde Ginebra (Suiza).



La experta ha reconocido que "esta recombinación era de esperar"; sin embargo, ha aclarado que por el momento no se ha detectado "ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad". "Pero hay muchos estudios en marcha", ha apostillado. Un estudio publicado esta semana por el Instituto Pasteur (Francia) ha encontrado las primeras pruebas sólidas de la existencia de esta variante recombinante, que fue identificada en varias regiones de Francia y ha estado circulando desde principios de enero de 2022. En particular, también se han identificado genomas virales con un perfil similar en Dinamarca y Países Bajos.



Hasta el momento, la OMS había dicho que 'Deltacron', el término coloquial con el que se llamaba desde algunos sectores a esta variante, era el resultado de una contaminación durante el proceso de secuenciación. "Lo que creemos es que es el resultado de una contaminación que ha ocurrido durante el proceso de secuenciación. Dicho esto, uno puede infectarse con diferentes cepas de SARS-CoV-2. Lo que pueda hacer para minimizar su exposición tanto al SARS-CoV-2 como a la gripe, le beneficiará", señaló entonces Van Kerkhove.



Al margen de esta nueva variante, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mostrado su preocupación porque "varios países están reduciendo drásticamente las pruebas" diagnósticas sobre el covid-19. "Esto inhibe nuestra capacidad para ver dónde está el virus, cómo se está propagando y evolucionando. Las pruebas siguen siendo una herramienta vital en nuestra lucha contra la pandemia, como parte de una estrategia integral", ha insistido.





"WHO is concerned that several countries are drastically reducing testing. This inhibits our ability to see where the #COVID19 virus is, how it's spreading & evolving. Testing remains a vital tool in our fight against the pandemic, as part of a comprehensive strategy"- @DrTedros

"Two years later, more than 6 million people have died. Although reported #COVID19 cases and deaths are declining globally, and several countries have lifted restrictions, the pandemic is far from over – and it will not be over anywhere until it's over everywhere"-@DrTedros