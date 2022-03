Zelenski afirma que 10.000 militares rusos han muerto desde el inicio de la invasión

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha asegurado que más de 10.000 militares rusos han fallecido desde el inicio de la invasión en Rusia, una información no contrastada por las autoridades de Moscú, después de criticar duramente la decisión de la OTAN de negarse por el momento a crear una zona de exclusión aérea, responsabilizando a la Alianza de las muertes en combate que puedan llegar a partir de ahora.



"Sabiendo que nuevos ataques y bajas son inevitables, la OTAN ha decidido deliberadamente no cerrar el cielo de Ucrania. Hoy, el liderazgo de la Alianza dio luz verde para más bombardeos de ciudades ucranianas al negarse a crear una zona de exclusión aérea", ha dicho Zelenski en un discurso lanzado desde Kiev.



El mandatario, este sábado, ha asegurado que sus fuerzas han infligido derrotas a los combatientes rusos "que no han visto en sus peores sueños".



"Infligimos pérdidas a los ocupantes que no vieron ni en sus peores sueños. El Ejército ruso no llegó a las fronteras previstas, pero llegó a casi 10.000 soldados rusos muertos. Son chicos de 18 a 20 años, muy jóvenes, casi niños", ha lamentado.



"Ni siquiera pudieron explicarles a qué se dirigían y por qué estaban en una tierra extranjera. Rusia definitivamente podría darle a su gente algo más que la muerte", ha asegurado el presidente.



Horas antes, Zelenski había reiterado duras críticas contra la OTAN por su falta de voluntad. "Todas las personas que morirán a partir de este día también morirán por tu culpa", ha acusado el presidente ucraniano, a la que le ha reprochado su "debilidad" y su "desunión" en este sentido.





