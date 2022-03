Una mujer del equipo de observadores de la OSCE muere en un bombardeo ruso

La Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) ha informado de la muerte de un miembro de la misión internacional que la organización mantiene en Ucrania por un bombardeo en la ciudad de Járkov, uno de los principales objetivos de la ofensiva militar desencadenada por Rusia desde el 24 de febrero.



La OSCE, que verificaba un alto el fuego en Donbás entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos antes de la invasión de Moscú, contaba con personal local ucraniano que apoyaba la misión sobre el terreno.



En un comunicado conjunto, el presidente de la OSCE, el polaco Zbigniew Rau, y la secretaria general de la organización, Helga Maria Schmid, han expresado sus condolencias por la muerte de Marina Fenina el pasado 1 de marzo.



The OSCE mourns the death of a national mission member of the @OSCE_SMM in Kharkiv yesterday:https://t.co/3BtpxfpLH9 — OSCE (@OSCE) March 2, 2022

I just thanked @OSCE_SMM staff relocated from #Ukraine for their dedication & keeping the faith in these dark days.

In the @OSCE we will do all we can to support you in every way possible. — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) March 2, 2022

Según la OSCE, la víctima, Maryna Fenina, fue asesinada el martes cuando, una ciudad sometida a un fuerte bombardeo en los últimos días."Marina fue asesinada mientras buscaba provisiones para su familia en una ciudad que se ha convertido en zona de guerra", ha precisado la OSCE, agregando que "era undel equipo" y que la organización "permanece en estrecho contacto con su familia"."Acabo de agradecer al personal de la misión en Ucrania, reubicada, por su dedicación y por mantener la fe en estos días oscuros. En OSCE haremosen todo lo posible", ha dicho Schmid en su último mensaje publicado en Twitter, quien confirmó que la misión ucraniana ha sido trasladada a Moldavia. @OSCE_SMM staff relocated from #Ukraine for their dedication & keeping the faith in these dark days.In the @OSCE we will do all we can to support you in every way possible.— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) March 2, 2022 ">http://Esta semana, Schmid ha mantenido una conversación con la presidenta moldava, Maia Sandu, con distintas autoridades del país y con el responsable de la misión moldava, Claus Neukirch, para "acomodar" a lafuera del país."Los equipos de vigilancia de los centros de patrulla de Donetsk y Lugansk en áreas no controladas por el Gobierno fueron evacuados, mientras que el equipo de vigilancia de Járkov fue retirado a Dnipro, a la espera de salir del país. El equipo de monitoreo en Jersón permanece protegido en su lugar", destacó la organización en un comunicado este martes.La OSCE ha condenado este miércoles "enérgicamente" el aumento de los bombardeos en las ciudades ucranianas y ha reiterado su llamamiento a Rusia para que"En Járkov y otras ciudades y pueblos de Ucrania, misiles, proyectiles y cohetes están, matando e hiriendo a civiles inocentes, mujeres, hombres y niños por igual", han resaltado.