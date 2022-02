Rusia ataca Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado el comienzo de una operación militar en este de Ucrania para proteger a las personas de "abusos y del genocidio" del Gobierno ucraniano desde hace ocho años.

"Las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", dijo Putin en un discurso televisivo.

Putin señaló que Rusia no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. "La ocupación de territorios ucranianos no está en nuestros planes. No vamos a forzar nada a nadie", dijo el líder ruso.

Putin se dirigió a los militares ucranianos y les pidió "deponer inmediatamente las armas y regresar a sus hogares". "Todos, todos los militares del Ejército ucraniano pueden abandonar la zona de combate y volver con sus familias", afirmó.

El presidente ruso recordó el derecho de las naciones a la autodeterminación. "Ni cuando se creó la URSS, ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó a las personas que vivían en ciertos territorios que formaban parte de la Ucrania moderna cómo querían establecerse en la vida. La libertad es la base de nuestra política", sostuvo.

"Consideramos importante que todos los pueblos que residen en el territorio de la actual Ucrania puedan aprovechar este derecho, el derecho a elegir. Todos los que lo quieran", añadió, después de que reconociera el lunes pasado la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.



Putin recuerda a Occidente que posee armas nucleares



"En lo que respecta a la esfera militar, la Rusia moderna es una de las potencias nucleares más fuertes ahora, incluso después de la desintegración de la URSS y la pérdida de una parte considerable del potencial nuclear. Además, tiene ciertas ventajas en la línea de las armas de última generación. En este sentido, nadie debería tener dudas de que el ataque directo contra Rusia conducirá a una derrota y consecuencias devastadoras para un potencial agresor, advirtió.

Bombardeos sobre Ucrania



Varias explosiones han sacudido distintas ciudades de Ucrania, tropas rusas han desembarcado en Odesa y se han producido bombardeos de artillería en la frontera tras el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en la región del Donbás.

"Se han llevado a cabo ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Járkov y Dnipró, un grupo de desembarco ruso ha aterrizado en Odessa y las tropas rusas han cruzado la frontera cerca de Járkov", ha dicho el asesor del ministro del Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, tal y como recoge Ukrinform.

Asimismo, Gerashchenko ha detallado en Telegram que los ataques con misiles tuvieron lugar en los centros de la Administración Militar, Aeródromos y Depósitos militares en Kiev, Járkov y Dnipró. También ha informado de bombardeos de artillería en la frontera.

Según informaciones de Ukrinform, la madrugada de este jueves, los residentes de Kiev se han despertado con el sonido de fuertes explosiones. También, se han registrado explosiones en Berdyansk, Kramatorsk, Boryspil, Brovary, Gatny, Tarasivka y otras ciudades.

Según recoge la agencia de noticias Unian, se ha informado de al menos cuatro explosiones en Kramatorsk, una poderosa explosión en la región de Odesa, así como en Járkov y Berdyansk.

Las explosiones también se han escuchado en la capital, Kiev, por por los residentes de los barrios de Pozniaky y Troieschyna. Mientras tanto, se han reportado explosiones y tiroteos cerca del aeropuerto de Boryspil.

Kiev afirma que Rusia pretende invadir Ucrania



El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha confirmado este jueves que Rusia ha lanzado una operación militar para invadir Ucrania "a gran escala" y ha instado al mundo a detener al presidente ruso Vladimir Putin.

"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están en huelga. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora", ha dicho en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.

Por su parte, Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ha asegurado que el presidente ha convocado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, según informaciones de la emisora ucraniana Hromadske.