Las víctimas por la ola de tornados en EE.UU podría superar el centenar

La búsqueda de supervivientes continúa este lunes en las zonas afectadas por la cadena de tornados que impactó este fin de semana en al menos seis estados de Estados Unidos, sobre todo en Kentucky, mientras se teme que la cifra de muertos pueda llegar al centenar.



La mayoría de los fallecidos se han contabilizado en la localidad de Mayfield, en Kentucky, zona cero de la devastación provocada por una histórica serie de 30 tornados que se llevaron por delante zonas rurales de seis Estados del centro y el sur de EE UU, y causaron más de 90 muertos, y decenas de desaparecidos. Muchas de estas perdsonas desaparecidas se teme puedan estar bajo los escombros de una fábrica de velas de Mayfield, que quedo destrozada la noche del viernes.



48 horas después de que el edificio colapsara al paso de un tornado de categoría F3 en la escala de Fujita, con un máximo de 5 y que clasifica estos fenómenos por la destrucción que dejan a su paso, autoridades estatales, locales y federales confían en el éxito de las todavía "tareas de rescate".



Y todo a pesar de que desde el sábado no se ha localizado con vida a ningún sobreviviente de los que cerca de 110 que trabajaban en el turno de noche en esta fábrica situada a las afueras de la pequeña localidad de Mayfield, con cerca de 10.000 habitantes.



El gobernador del Kentucky, Andy Beshear, señala que solo 40 trabajadores de esta fábrica han sido localizados, por lo que alrededor de 70 siguen desaparecidos. Beshear también asegura que se ha confirmado la muerte de

unas 80 personas en su estado aunque espera que supere que los fallecidos superen el centenar. "Sé que hemos perdido más de 80 habitantes de Kentucky. Ese número va a superar los 100. Este es el tornado más mortífero que hemos tenido", dijo en entrevista con la cadena de televisión.





Join me as I give remarks on our response to last night's devastating storms. https://t.co/5gQ8qY6t8c