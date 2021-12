Más sanciones económicas, el arma disuasoria de Biden contra Putin por Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado este martes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que Washington responderá con "fuertes medidas económicas" y de otro tipo ante una eventual escalada militar en Ucrania.



En una videollamada en la que ambos líderes han abordado la situación en Ucrania, en el marco de las crecientes tensiones, Biden ha trasladado a su homólogo ruso "la profunda preocupación" que genera en Estados Unidos y sus países aliados el creciente despliegue de fuerzas militares rusas en su frontera con Ucrania.





.@POTUS held a secure video call with President Putin of Russia today to discuss a range of topics in the U.S.-Russia relationship, including our concerns about Russian military activities on the border with Ukraine, cyber, and regional issues. pic.twitter.com/VKdjJhwnhe