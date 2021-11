El demócrata Eric Adams será el próximo alcalde de Nueva York

El expolicía y demócrata Eric Adams se ha impuesto este martes en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con el 66,7 por ciento de los votos al 65 por ciento escrutado.



Adams, hasta ahora presidente del distrito neoyorquino de Brooklyn, arrolla así al aspirante republicano, Curtis Sliwa, quien se hace por el momento con el 28,2 por ciento de los votos, según recoge la cadena estadounidense CNN. Estimaciones realizadas al cierre de las urnas daban el 75 por ciento de los votos para el demócrata.



Proyectado como ganador por varios medios que descartan una remontada, Adams, quien se convertiría así en el segundo alcalde afroamericano de la historia de la ciudad -- David Dinkins, elegido en 1989, fue el primero--, se ha declarado ya vencedor.





It's official -- our five-borough, knock-every-door, reach-every-voter campaign was successful: We have won the race for Mayor of New York City!



This is my dream come true, and I couldn't be more proud to represent the City that we all love as your Mayor-elect ????