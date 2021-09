Biden llama a la unidad y a dejar atrás el miedo 20 años después del 11-S

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este viernes a la unidad en su país y a dejar atrás el miedo, en un mensaje grabado en vídeo con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11-S, que se conmemora mañana, sábado.



"Para mí, la lección principal del 11 de septiembre es que, cuando somos más vulnerables, en el tira y afloja que supone todo aquello que nos hace humanos, en la batalla por el alma de Estados Unidos, la unidad es nuestra mayor fortaleza", dijo Biden en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter. "No debemos tener miedo", subrayó el mandatario.





On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable – unity is our greatest strength.pic.twitter.com/TdVhw9TVpb