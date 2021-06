La Cámara de Representantes de EE.UU creará una comisión para investigar el asalto al Capitolio

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi ha anunciado este jueves que la Cámara Baja creará "pronto" una comisión especial para investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero llevado a cabo por los partidarios del expresidente Donald Trump.

"Es imperativo buscar la verdad de lo que pasó", ha dicho ante la prensa en el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso estadounidense, aunque ha declinado dar más detalles sobre la composición de la comisión o quién la decidirá.

No obstante, según ha recogido The Hill, Pelosi ha remarcado que el objetivo de la comisión es centrarse directamente en el incidente del 6 de enero, y no en otros hechos de violencia política, como habían solicitado los republicanos de la Cámara de Representantes.

Asimismo, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que la investigación se extienda hasta 2022, lo que mantendría el foco en el papel que jugaron Trump y los republicanos en lo sucedido en año electoral. "El calendario será tan largo como sea", ha matizado.

La comisión, que estará formada por parlamentarios de ambos partidos, no era la primera opción de los demócratas para investigar lo ocurrido en el Capitolio. No obstante, los republicanos en el Senado bloquearon un proyecto de ley para formar un panel independiente -inspirado en el que se puso en marcha tras el 11-S-para llevar a cabo la investigación.

Los republicanos respaldaron al principio una investigación independiente sobre el incidente, pero tienen la vista puesta en las elecciones de mitad de mandato de 2022 y no buscan aislar a Trump, que sigue siendo enormemente popular en las bases del Partido Republicano.

Partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar prueba al respecto.