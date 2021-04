Biden y Merkel acuerdan aunar esfuerzos para lograr la paz en Afganistán

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y la canciller de Alemania, Ángela Merkel, acordaron este miércoles continuar apoyando los esfuerzos para lograr la paz en Afganistán, después de que el líder demócrata anunciara la retirada en septiembre de este año de las tropas estadounidenses en el país asiático.



"El presidente agradeció a la canciller Merkel las contribuciones de Alemania a la Misión de Apoyo Decidido de la OTAN en Afganistán", informó la Casa Blanca en un comunicado que dio cuenta de la conversación sostenida hoy.

Ambos líderes expresaron además su "fuerte compromiso con la relación transatlántica" y se comprometieron a continuar trabajando en estrecha colaboración en "prioridades compartidas", como la lucha contra la covid-19, el fortalecimiento de la seguridad sanitaria mundial y la crisis climática.





Today @POTUS spoke with German Chancellor Angela Merkel, affirming our cooperation to combat COVID-19, fight climate change, conduct a safe and orderly withdrawal from Afghanistan, and support Ukrainian sovereignty and territorial integrity.