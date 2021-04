Las protestas antirracistas vuelven a Mineápolis

El estado de Minesota (EE.UU.) ordenó ayer el despliegue de 500 reservistas de la Guardia Nacional ante las protestas de las últimas horas por la muerte de un hombre de raza negra por el disparo de una policía y la proximidad del final del juicio contra el exagente acusado de asesinar al afroamericano George Floyd, en mayo de 2020. El aumento de las medidas de seguridad se produce cuando los nervios están a flor de piel en Mineápolis, que espera con ansiedad el resultado del juicio contra Derek Chauvin, uno de los cuatro policías acusados de la muerte de Floyd.

daunte wright



Imágenes de televisiones locales mostraron ayer a tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Brooklyn Center, una ciudad al noroeste de Mineápolis, donde el afroamericano Daunte Wright falleció el domingo abatido por una policía. Los soldados se apostaron enfrente del departamento de policía de Brooklyn Center, que en la noche de ayer fue atacado con piedras y otros objetos en disturbios por la muerte de Wright. Wright, de 20 años, fue disparado de manera "accidental" por una agente blanca durante una parada de tráfico, explicó ayer lunes en una rueda de prensa Tim Ganno, el jefe de policía de Brooklyn Center. Según Ganno, la policía quería usar una pistola eléctrica conocida como taser para inmovilizar a Wright, pero se confundió y disparó con su arma de fuego una bala que acabó con la vida del hombre. En la rueda de prensa, se mostró un vídeo del suceso en el que se ve cómo tres agentes se aproximan al vehículo de Wright, uno de ellos intenta esposarle, pero el hombre se resiste, empieza un forcejeo y, entonces, la policía saca su pistola y grita a modo de aviso: "¡Taser! ¡Taser! ¡Taser!". Se oye un disparo, la agente exclama con sorpresa y dice: "Le he disparado". Los policías interceptaron el vehículo porque no tenía algunos papeles en regla, pidieron la identificación a Wright y entonces se dieron cuenta de que tenía una orden de arresto pendiente por no haber comparecido ante la Justicia por los delitos de posesión ilegal de un arma y resistencia a la autoridad.

Entonces, la policía intentó esposarle, pero él se resistió, intentó entrar de nuevo en su vehículo y fue disparado. El coche salió propulsado hacia adelante y viajó varias manzanas antes de colisionar con otro automóvil. Dentro del vehículo, había una mujer –supuestamente la novia de Wright– que no resultó herida.

Las autoridades siguen investigando lo ocurrido y la policía implicada en lo sucedido ha sido suspendida temporalmente.

el peor momento En la misma rueda de prensa, el alcalde de Brooklyn Center, el afroamericano Mike Elliott, reconoció que el suceso alimenta aún más las tensiones de la zona. "Esto no podría haber pasado en peor momento y se produce en un momento en el que nuestra comunidad, en realidad todo EE.UU., todo el mundo, tiene la vista puesta en nosotros", dijo Elliot. La muerte de Wright se produjo a menos de 20 kilómetros del tribunal de Mineápolis donde se celebra el juicio contra Chauvin, que el 25 de mayo de 2020 inmovilizó a Floyd en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar. Justo ayer, el juez encargado del caso, Peter Cahill, anunció que los alegatos finales de la defensa y acusación serán el próximo lunes, lo que acerca el proceso a su final.

biden pide calma



Por su parte, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, el presidente estadounidense, Joe Biden, llamó a la calma y pidió evitar la "violencia" en las protestas por la "trágica" muerte de Wright.

tiroteo en tennessee

Al menos un fallecido. Al menos un hombre murió ayer lunes y un agente resultó herido durante un tiroteo en un instituto de secundaria de la localidad de Knoxville, en el estado de Tennessee (EE.UU.), informaron las autoridades.

En un comunicado, la policía explicó que sobre las 15.15 hora local (19.15 hora GMT) acudió a la escuela de secundaria Austin-East Magnet por un tiroteo donde había un agente implicado.

Según los datos preliminares de la investigación, las autoridades se trasladaron al lugar ante las informaciones de que había un individuo armado en el centro educativo, que abrió fuego cuando los agentes se aproximaron, lo que causó heridas a uno de los agentes del orden. La nota agrega que un hombre, que no identificó, perdió la vida en este suceso, mientras que otro ha sido detenido a la espera de que culminen las pesquisas.