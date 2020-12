La Cumbre climática urge un impulso hacia las cero emisiones para 2050

Cumbre climática urge impulso colectivo hacia cero neto de emisiones en 2050

Judith Mora

Londres, 12 dic (EFE).- La Cumbre de Ambición Climática 2020, organizada por la ONU, el Reino Unido y Francia, urgió este sábado a los países a reducir a cero neto sus emisiones contaminantes para el año 2050, en pro de un desarrollo sostenible que permita crear empleos y salvar el planeta.

Al inaugurar el evento virtual, donde participaron más de 75 dirigentes y entidades, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los jefes de Estado y de Gobierno declarar una "emergencia climática" en sus territorios "hasta que se alcance la carbono neutralidad".

Guterres recordó que 38 Estados ya han reconocido "la urgencia" de la situación e instó a todos a adoptar el objetivo de reducir a cero neto las emisiones de gases contaminantes para 2050 y en un 45 % para 2030.

CINCO AÑOS DEL ACUERDO DE PARÍS

En el quinto aniversario del Acuerdo de París, cuando se adoptó la meta de limitar el calentamiento global a un máximo de 2ºC sobre niveles preindustriales, el experto portugués avisó de que "no se avanza en la dirección correcta" y que, "si no se cambia de rumbo", "podrían superarse los 3ºC este siglo".

Como coanfitrión de la cumbre -antesala de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático COP26, que organizará el Reino Unido el próximo noviembre en Glasgow-, el primer ministro británico, Boris Johnson, subrayó por su parte que apostar por un desarrollo verde "no es de eco-frikis", sino que tiene sentido económico porque permitirá crear "millones de empleos".

Aseguró que su país, que se ha comprometido a reducir las emisiones en un 68 % sobre niveles de los años 90 del siglo XX para 2030, se convertirá en "la Arabia Saudí de la generación de energía eólica" en la próxima década.

El Gobierno británico anunció hoy además que dejará de financiar mediante préstamos y ayudas proyectos de petróleo, gas y carbón con participación británica en el extranjero, en los que en los últimos cuatro años ha invertido 21.000 millones de libras (unos 23.000 millones de euros).

EEUU VOLVERÁ AL PACTO CLIMÁTICO

Participaron en la cumbre, auspiciada también por Italia y Chile, los mandatarios francés, Emmanuel Macron, y chileno, Sebastián Piñera, que celebraron que el presidente electo estadounidense, Joe Biden, se haya comprometido a reincorporarse al Acuerdo de París que abandonó su antecesor, Donald Trump.

"EE.UU. volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia e inmediatamente empezaré a trabajar con mis homólogos en el mundo para hacer lo posible, incluido convocar a los líderes de las mayores economías para una cumbre del clima en mis primeros cien días en el cargo", afirmó Biden en un comunicado.