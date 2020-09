Los insultos y descalificaciones marcan el primer debate electoral entre Trump y Biden

El presidente de EE.UU. y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, intentó este martes desorientar a su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, con constantes interrupciones en un debate caótico y agrio que reforzó la incertidumbre sobre lo que pasará el día después de los comicios.









Trump y Biden se vieron las caras por primera vez en Cleveland, en el estado clave de Ohio, donde discutieron durante más de 90 minutos sin interrupción sobre algunos de los temas que más preocupan a los votantes, pero todos los conatos de profundizar en esos asuntos acabaron frustrados por interrupciones o ataques personales.



"Es difícil poder pronunciar una sola palabra con este payaso", llegó a decir en un punto del debate Biden, aunque luego se corrigió: "Disculpen, esta persona".



MUCHOS ATAQUES, POCA SUSTANCIA



En efecto, Trump no paró de interrumpir a su contrincante a lo largo del intercambio, hasta el punto de que el moderador, el periodista Chris Wallace, tuvo que recordar al menos dos veces al mandatario que su campaña se había comprometido a respetar el tiempo concedido a cada candidato para responder a las preguntas.





I did more in 47 months as President than Joe Biden did in 47 years! pic.twitter.com/Qa7U3pKxtE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020

se burló de Trump por "cotorrear" mientras él hablaba y en un momento le espetó un"; pero consiguió completar varios de los argumentos que había preparado y trató de dirigirse directamente a los votantes estadounidenses mirando fijamente a la cámara.", opinó el ex vicepresidente estadounidense.Trump tachó al comenzar el debate a Biden de "socialista" y "controlado" por la izquierda de su partido, y no tardó en llevar el debate al, al repetir su acusación -no demostrada- de que el hijo de su rival, Hunter, incurrió en "corrupción" al trabajar para una empresa de gas en Ucrania mientras su padre era vicepresidente.Y Biden dirigió todavía más insultos de los que recibió, al calificar al presidente deademás de espetarle: "Sal de tu búnker (en la Casa Blanca) y de tu trampa de arena del campo de golf, y haz lo que hay que hacer para salvar vidas (de la pandemia)".El presidente estadounidense se dedicó más a reaccionar a lo que decía Biden que a intentar enviar mensajes claros a los votantes, y recalcó sus consignas de campaña favoritas: su defensa de todo lo relacionado con la ley y el orden, y su insistencia en que las elecciones de noviembre estarán "amañadas"., subrayó, al insistir en su argumento de que elfavorece el fraude electoral, algo que múltiples estudios han demostrado que no es cierto.Trump opinó que, debido a los retrasos derivados de la pandemia y el aumento en el voto por correo, el resultado de las elecciones podría tardar "meses" en saberse, pero se negó a contestar con un sí a la pregunta de si se comprometía a apaciguar a sus seguidores en el caso de que el ganador no se conozca el mismo 3 de noviembre."A lo que urjo a mis seguidores es a que vayan a los lugares de votación y observen todo muy cuidadosamente, porque es lo que tienen que hacer", zanjó el presidente.Mientras, Biden respondió directamente que sí a la pregunta de si llamaría a la calma hasta que se sepa el vencedor de los comicios, y opinó que a su rival "simplemente le da miedo contar los votos".Trump incidía así en suy repetía su expectativa de que el tema acabe en el Tribunal Supremo, cuya mayoría republicana podría reforzarse si el Senado aprueba antes de las elecciones a una nueva jueza nominada por él.y sus milicias en el país al declarar: "Casi todo lo que veo (de disturbios) viene de la izquierda".Biden denunció que Trump "echa constantemente gasolina al fuego", y que si esquiva reprender claramente a esos grupos es porque le conviene "generar un odio racista, una división racial" en el país.Lo que sí aclaró Trump es que sí cree que la actividad humana contribuye "hasta cierto punto" al cambio climático; mientras su rival prometió que, si gana, devolverá a EE.UU. al Acuerdo de París sobre el clima y amenazará a Brasil con "consecuencias económicas significativas" si no deja de "mutilar la selva" amazónica.La turbulenta noche en Cleveland dejó un mal sabor de boca a muchos votantes y comentaristas, que lamentaron el escaso debate sustancial sobre los temas que importan a los estadounidenses."Este se considerará el peor debate presidencial de la historia, y pone en duda la viabilidad de los dos próximos debates" que quedan antes de las elecciones, dijo a Efe el director de debates de la Universidad de Michigan, Aaron Kall., según Kall, pero el primero de ellos fue el más cercano a la victoria porque lleva ventaja en algunos estados clave, y ahora podrá "mantenerla".