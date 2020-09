Los momentos más tensos del debate entre los candidatos a la presidencia estadounidense

El primer cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, derivó este martes en caos, interrupciones constantes y descalificaciones. Estos son algunos de los momentos más comentados empezando por el "¿Por qué no te callas, hombre?" de Biden a Trump.





Moderator Chris Wallace to Trump as he repeatedly interrupts Biden: "Your campaign agreed that both sides would get 2 minute answers uninterrupted € why don't you observe what your campaign agreed to?"



Biden: "He never keeps his word." https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/r5YbOFE5Gq