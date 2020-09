Maduro otorga el indulto a más de 100 presos políticos

caracas – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó el lunes, mediante decreto, 110 indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, con las legislativas del próximo 6 de diciembre como telón de fondo, un evento al que el grueso de la oposición ha dicho que no se presentará.

La decisión, que fue anunciada en la televisión pública por el ministro de Información del país caribeño, Jorge Rodríguez, pone fin a los procesos judiciales contra 25 diputados, que reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Pero también a las causas de dirigentes como Roberto Marrero y Demóstenes Quijada –uno de los cuatro ciudadanos españoles beneficiados con la decisión–, que ejercían como colaboradores de Guaidó antes de sus detenciones.

Uno de los considerandos del decreto de amnistía señala que las controvertidas elecciones de diciembre son una "oportunidad estelar" para garantizar la participación de los más de 20 millones de venezolanos llamados a las urnas. Para estos comicios faltan apenas 97 días, pero el periodo de postulaciones permanecerá abierto hasta este viernes, después de dos extensiones decretadas por el Consejo Nacional Electoral.

Rodríguez dijo el lunes que "no hay ningún tipo de condicionamiento" que obligue a los beneficiados a presentarse a los comicios. "No existe de parte del firmante del decreto, el presidente Maduro, ninguna intención de saber si alguna de estas personas que han recibido el indulto deciden ellas participar (en las elecciones)", apuntó. Sin embargo, no ocultó que es un "deseo" del chavismo que la oposición aproveche para presentarse a los comicios y demostrar al mundo "la solidez de la democracia venezolana".

la ue celebra la decisión El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, calificó ayer como una "buena noticia" la excarcelación de un "considerable número" de presos indultados en Venezuela por un decreto del presidente, y señaló que es "una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes".