EE.UU. ofrece 10 millones por quienes busquen interferir en las elecciones

washington – El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció el miércoles una recompensa de hasta 10 millones de dólares (alrededor de 8,5 millones de euros) por información que conduzca al arresto de cualquier extranjero que busque interferir en el proceso electoral estadounidense.

"El Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la identificación y localización de cualquier persona que actúe bajo la dirección o el control de un Gobierno extranjero que interfiera con las elecciones implicándose en actividades cibercriminales", dijo Pompeo.

El titular de Exteriores no detalló si Washington tiene pruebas sobre la injerencia de algún país en específico; pero anteriormente la Administración de Trump ha acusado a China de intentar interferir en el proceso electoral estadounidense mediante ataques cibernéticos.

Además, la comunidad de inteligencia de EEUU sostiene que Rusia intentó interferir en las elecciones presidenciales de 2016, en las que Trump venció a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

Este miércoles, el Departamento de Estado hizo público un informe sobre las tácticas de desinformación y propaganda del Kremlin para supuestamente provocar el caos en diferentes países del mundo.

La máxima responsable del Departamento de Estado en temas de desinformación, Lea Gabrielle, consideró que el Gobierno ruso es "directamente responsable" de la información engañosa que se distribuye a través de Twitter y portales de internet, como Strategic Culture Foundation y Geopolitica.ru.

No obstante, Gabrielle no comentó sobre supuestos intentos de otros países para interferir en las elecciones de noviembre, en las que Trump opta a la reelección y se enfrentará con el virtual candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden.

Por otra parte, tres jóvenes de 15 años fueron arrestados por saltar un muro del club Mar-a-Lado del presidente Trump en Palm Beach, en el sureste de Florida, con fusiles AK-47 cargados. Los adolescentes fueron arrestados de inmediato con la ayuda de agentes, un helicóptero y perros adiestrados, informaron ayer medios locales.