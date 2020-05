Trump asegura que dejará de tomar hidroxicloroquina "en dos días"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que dejará de tomar hidroxicloroquina, un antipalúdico sin eficacia demostrada contra el coronavirus, dentro de "dos días".



"Creo que el régimen termina dentro de un día o dos. Creo que en dos días", ha indicado Trump, que comenzó a tomar el medicamento de forma preventiva después de que un miembro de su equipo diera positivo en la prueba para diagnosticar la COVID-19.



Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha defendido el uso de la hidroxicloroquina, afirmando que es "segura", según ha informado la cadena de televisión CNN.



"La hidroxicloroquina es un medicamento que se ha usado durante 65 años para el lupus, la artritis y la malaria. Tiene un perfil muy seguro", ha incidido McEnany. No obstante, ha afirmado que, "como cualquier medicamento, debe ser administrado por un médico a un paciente, por lo que nadie debe tomarlo sin una receta de su médico".



En marzo y abril Trump defendió el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento contra el coronavirus a pesar de que son escasas las pruebas de que tiene efectos positivos. Trump destacaba entonces que los pacientes "no tienen nada que perder" tomando esa medicina e incluso sugirió su uso de forma preventiva.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha autorizado el uso de cloroquina en pacientes con coronavirus, aunque solo bajo prescripción médica porque podría causar graves problemas cardiacos. La medicina suele utilizarse en casos de malaria o para tratar el lupus.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus. Hasta ahora, ha confirmado más de 1,5 millones de casos, incluidas más de 93.000 muertes.



TRUMP VUELVE A ATACAR A CHINA



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este miércoles contra China a cuenta de su gestión de la pandemia del coronavirus y ha asegurado que las autoridades del país asiático podrían haber detenido "la plaga" pero "no lo hicieron".



"El portavoz habla estúpidamente en nombre de China, tratando desesperadamente de desviar el dolor y la carnicería que su país extendió por todo el mundo", ha indicado Trump a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.





El mandatario ha señalado que la "desinformación" y el "ataque de propaganda" en Estados Unidos y Europa es una "desgracia" y ha asegurado que "todo viene de arriba", en una referencia velada al presidente de China, Xi Jinping. "Podrían haber detenido la plaga fácilmente, pero no lo hicieron", ha zanjado.Asimismo, en otro mensaje, el presidente norteamericano ha afirmado queporque el país asiático prefiere al exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, que presumiblemente logrará la candidatura demócrata para las elecciones del 3 de noviembre, en la Casa Blanca.para que puedan seguir estafando a Estados Unidos, como lo han hecho durante décadas, ¡hasta que llegué!", ha acusado Trump.Por su parte,e la COVID-19, en lugar de emitir un "ultimátum" dirigido a la Organización Mundial de la Salud (OMS).El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, ha especificado que "claramente se ve" que la comunidad internacional "en general" está "en desacuerdo con las acciones de Estados Unidos de tergiversar los hechos, contradecirse, culpar a otros y socavar la cooperación internacional en el combate a la pandemia", según ha informado la agencia de noticias estatal china, Xinhua.Además, Zhao ha señalado que China ha aclarado y refutado las "falacias" que Trump expone en la carta dirigida al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que amenaza con hacer permanente la congelación de fondos a la organización dependiente de Naciones Unidas y con su salida de la misma."Nos entristece esta pérdida de vidas y deseamos al pueblo estadounidense una pronta victoria sobre la pandemia", ha expuesto el portavoz, que también ha afirmado que China ha adoptado las medidas de prevención y control del coronavirus "más integrales, estrictas y exhaustivas". También, ha recalcado el apoyo de China al "destacado papel" de la OMS en la lucha contra la COVID-19.Trump, que lleva como una "insignia de honor" encabezar el ránking de países más afectados por la pandemia, ha acusado en reiteradas ocasiones a Pekín de ocultar información sobre el origen del virus en la ciudad de Wuhan, hasta el punto de sugerir que su expansión pudo no ser accidental. El presidente ha cargado también contra la OMS por su supuesta connivencia con el Gobierno de Xi.