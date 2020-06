Pedro Sánchez responde por Twitter a Miley Cyrus sobre la vacuna del covid

La cantante Miley Cyrus publicó este viernes una serie de mensajes en Twitter dirigidos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, para pedir que protejan a la población más vulnerable ante el coronavirus.



"España, ustedes se unieron en solidaridad con 'Black Lives Matter' (Las vidas negras importan) junto a Estados Unidos. Tenemos que seguir juntos contra la covid-19 y su impacto desproporcionado en comunidades marginadas, especialmente entre gente de color, por favor, únanse", escribió la estrella con mención a Sánchez.





Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon ? #GlobalGoalUnite ??

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN