Enrique Arnaldo, ha nacido una estrella

Con la nariz tapada – Quédense con la cara y con el nombre de este individuo. Enrique Arnaldo está destinado a procurarnos generosas raciones de alpiste informativo y opinativo. Lo tremendo es que será siguiendo el patrón de aquella sección de La Codorniz:Tiemble después de haber reído. Porque el mengano en cuestión va a tener en sus manos la capacidad de decidir sobre asuntos fundamentales. No en vano, hoy quedará refrendado en las Cortes españolas como miembro del Tribunal Constitucional. Imaginen el pufo que acarrea la cosa, que el dicharachero diputado Odón Elorza la ha bautizado como el "pacto de la nariz tapada". No es fruslería menor que Elorza haya sido apartado de una patada como portavoz en el pleno en que ha de certificarse el trapicheo. Claro que, si lo piensan, casi resulta más gracioso pensar que Unidas Podemos haya actuado exactamente igual. También van a mandar al atril a un tipo de segunda fila. Seguro que aparenta un cabreo infinito, pero a la hora de la verdad votará "lo correcto".

Voto secreto – También es posible que me esté apresurando. La votación será individual, secreta y telemática. Es decir, que todavía hay un margen para la sorpresa. Incluso aunque no se produzca, va a ser muy interesante, amén de entretenido, interpretar los síes, los noes y las abstenciones. Será el termómetro para medir la conciencia de los críticos de boquilla, que esta vez quedarán amparados por el anonimato. ¿Cuántos y quiénes se atreverán a desafiar la disciplina impuesta por sus respectivas ejecutivas? El escrutinio resultará más sencillo si tenemos en cuenta que hay partidos como el PNV que directamente no participarán en el enjuague. Otra cosa es que, como todos, se vayan a tener que comer con patatas el resultado.

Aznariano de pro – Y ese resultado será, volviendo al principio, que se promoverá a miembro del Constitucional a un propagandista que viene de las tripas de FAES. Como el propio Elorza reveló, Enrique Arnaldo ha participado en 150 actos de la fundación aznariana. Pero la cosa no se queda ahí. También ha sido uña y carne de buena parte de los dirigentes del PP enmerdados hasta las cejas; ahí están sus bochornosos correos al condenado Jaume Matas. Y por si faltara algo, la hemeroteca conserva dos centenares de artículos de opinión en los que el ególatra encantado de haberse conocido destila bilis contra la izquierda en general y determinadas figuras en particular, con premio a la inquina para José Luis Rodríguez Zapatero. Nos va a dar juego.