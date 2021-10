Cuatro letras a Jacinda Ardern

CARISMÁTICA Primera Ministra de Nueva Zelanda: En realidad, no me dirijo a usted sino a sus cansinos palmeros a este otro lado del planeta. No se imagina la brasa que nos llevan dando a cuenta de su fastuosa estrategia del Covid Cero. Con las órbitas fuera de los ojos, nos instaban a seguir su ejemplo de confinar al personal al primer contagio. Según proclamaban, lo único que funcionaba era el palo y tentetieso que se aplicaba a rajatabla en su país. Mire usted por dónde, ahora silban a la vía y no se pronuncian ante la decisión de su Gobierno –a la fuerza ahorcan– de renunciar a su glorificado modelo de contención ante el avance imparable de la variante delta, de la que nosotros, oh pecadores de las antípodas, estamos casi libres. Vaya vaya.