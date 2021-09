Cuatro letras a...Isabel Díaz Ayuso

PINTURERA liberadora tributaria de Madrid: Desde la prensa que la jalea como lideresa in pectore de la diestra cañí me llegan los ecos de su hazaña más reciente. En su inmensa magnanimidad, ha dejado fuera de la circulación los tres últimos impuestos propios de la Comunidad que quedaban en vigor. Es verdad que, leyendo la letra menuda, hasta sus más encendidos adoradores reconocen que se trata de pura calderilla. El ahorro por cabeza de sus administrados no llega ni al precio de una de las cañas que usted ha convertido en símbolo de libertad. Tómese una a mi salud y una docena más para celebrar el perfeccionamiento del paraíso fiscal que gobierna sin que nadie le ponga de vuelta y media por ello.