Sutil arte de descansar sobre una cama Vispring

En el mundo del descanso, Vispring representa la excelencia.

De origen inglés, la firma que se identifica con la época más victoriana de Inglaterra, se dedica a la fabricación de camas artesanales por encargo, cuya característica principal es la utilización de materiales naturales.

"Cada cama Vispring es un proyecto personal de la firma, algo que le hace diferente respecto a su competencia, y que le permite poder ofrecer una cama personalizada a cada persona", destaca Agustín Arechavala, responsable de Ventas de Vispring.

Además de la utilización de materiales naturales y de la fabricación de sus propios muelles ensacados, son muchos los argumentos que sitúan a la marca como líder en el mundo de la fabricación de camas de primera calidad, una realidad que Vispring traslada a sus clientes ofreciéndoles una garantía de 30 años en sus colchones y bases.

Arechavala destaca lo que en la firma denominan The Pledge (La promesa), que consiste en que la persona que adquiere una cama completa Vispring tiene 3 meses para decidir, una vez entregada, si es la cama de sus sueños o no. En caso de no serlo, la firma se compromete a construirle otro colchón y sustituirlo por el primero.

Esta filosofía, a su juicio, resulta insólita en el mundo mercantil, "ya que no hay nadie en el mercado que te dé una garantía que tenga que ver con el gusto".

Dicha política de la marca le lleva al responsable de Vispring en Bilbao a afirmar que, prácticamente no existe el cliente insatisfecho.

En cuanto a la variedad de colchones que ofrece, se puede hablar de 3 ramas que se diferencian según las filas del muelle: camas de una sola fila, de dos filas y de tres filas de muelle, todas ellas apoyadas en divanes de pino escandinavo de crecimiento lento, huecos por dentro y rellenos con los materiales naturales más selectos del planeta.

En cuanto a los divanes, la dedicación que le otorga la marca a esta pieza, la define Arechavala señalando que "tumbarse sobre un diván Vispring es tan cómodo como tumbarse sobre uno de sus colchones".

Otra de las particularidades de la firma inglesa es que permite elegir el tapizado de los divanes con telas muy selectas, una práctica que no suele ser muy habitual, debido a que el propio tapizado que trae de fabricación sin recargo económico alguno es ya, de por sí, de una excelente calidad.

Dentro de los elementos que conforma una cama Vispring cabe hablar también de sus cabeceros, una pieza exquisita al más puro estilo inglés, fabricada en madera natural y que ofrece numerosas posibilidades decorativas.

Los toppers o sobre colchones completan la lista Vispring, los cuales tienen la misión de brindar un acolchado extra, un elemento más propio de los meses de invierno para mantener constante la temperatura y que la marca lo contempla como complemento, no como pieza imprescindible.

Presencia en Bizkaia La presencia de la marca desde hace años en Bilbao, con su establecimiento en la calle Henao 18, le lleva a Arechavala a poder definir cómo es el cliente vasco de Vispring, una persona que busca ante todo confort, un descanso reconfortable que le permita seguir funcionando a diario y que lo encuentra en la cama de un sólo muelle.

"Cuando abrimos en Bilbao veníamos buscando este público y podemos decir que lo hemos encontrado".

"Nos resulta muy satisfactorio que los clientes que acuden hoy a nosotros llegan influenciados por algún amigo que les ha recomendado nuestra marca", concluye.

Muelle ensacado, la obra de arte de la firma inglesa