Cómo distribuir tu casa

Una de las opciones es crear un mismo ambiente para el comedor y la cocina. Utilizar una barra que delimite el espacio entre las dos zonas, hace que a la vez todo tenga su propio espacio. De esta manera, además, podemos aprovechar esta barra para desayunar o comer algo rápido. Además de dar un toque moderno a nuestra vivienda.

El siguiente consejo que te damos es recibir al mismo tiempo que almacenar. Utiliza este espacio para una zona de almacenaje, haciendo que tu casa funcione mejor.

Prescindir de muebles no es sinónimo de solución. Los muebles deben brindarnos comodidad y funcionalidad. Siempre que no supongan una molestia es más aconsejable utilizar un mueble mayor que tres muebles pequeños con poca utilidad. Recordemos siempre que nosotros tenemos que vivir en esa casa. En esta imagen podemos ver que tenemos una mesa auxiliar para almacenar cosas, una escalera para colocar mantas, (además de su función decorativa), una lámpara de pie y una cómoda. Aunque el salón no sea grande, si lo distribuimos bien, podemos colocar todo.

Utilizar puertas correderas también aportará funcionalidad a la casa y podremos aprovechar mejor el espacio. Al igual que el uso de paneles correderos o extensibles, que harán que las áreas se unan o se separen en función de la actividad que se esté realizando.



Utilizar vidrios y cristales aumentará visualmente la sensación de espacio. Además, favorecerá al Feng Shui activando la energía y ayudando a armonizar las zonas más oscuras.



Otra buena idea es utilizar las repisas o baldas a modo de decoración, son agradables a la vista y no recargan la decoración, al dejar al descubierto el fondo de la pared, el espacio parece más amplio. Es una opción muy práctica y funcional y nos permite redecorar por muy poco dinero.



Después de estos pequeños trucos, esperamos haber ayudado a aprovechar mejor el espacio.