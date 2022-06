Láser endovenoso, técnica que permite eliminar las varices gruesas con garantía

La Unidad de Flebología de la clínica Dermitek, en Bilbao, la componen médicos, radiólogos intervencionistas, enfermeras y auxiliares de clínica. Hablamos con la Dra. Raquel Lambea, coordinadora del equipo.

Doctora Lambea, ¿son las varices un problema para la salud?

Sin duda, esas varices que vemos a través de la piel son solo la punta del iceberg. Al igual que ocurre con el colesterol, el problema real no está a la vista. Si no se tratan, las varices van a más y pueden llegar a producir úlceras venosas en la piel. Las varices no siempre presentan síntomas. Aunque no duelan o no piquen, las varices van más allá de una cuestión estética porque indican una insuficiencia venosa que conviene tratar, no basta con ocultar bajo la ropa los bultos y esa especie de cordones de color verdoso que recorren la pierna.

¿Por qué hablan de garantía con el láser endovenoso?

Porque en Dermitek empezamos a utilizarlo en 2010, hemos tratado más de 2.700 casos y hemos realizado estudios entre nuestros pacientes que reflejan que en el 99,6% de los casos las varices no vuelven a salir. Eso nos permite ofrecer una garantía: si en el primer año vuelve a salir la variz tratada, repetiremos el tratamiento sin ningún coste para el paciente.

¿Qué diferencia al láser endovenoso de otros tratamientos?

Es el tratamiento de primera elección a nivel internacional para la insuficiencia de las venas safenas porque es el que presenta menos recaídas, menos riesgos, menos molestias después del tratamiento y porque permite retomar la vida normal de forma inmediata. En el caso de la cirugía tradicional, el índice de varices operadas que vuelven a salir es de alrededor del 20%, además de las molestias y riesgos que implica una cirugía. La esclerosis con espuma guiada por ecógrafo es un tratamiento válido también para las venas safenas, pero hay que tener en cuenta que en el 40% de los casos las varices tratadas vuelven a salir. Es una opción que recomendamos para personas operadas que vuelven a tener varices y no son candidatas al tratamiento con láser endovenoso. El N Butil cianoacrilato o pegamento biológico es un tratamiento que ya cuenta con el aval de estudios con buenos resultados a cinco años, si bien todavía no se considera tratamiento de primera elección.

¿POR QUÉ ELEGIR EL LÁSER ENDOVENOSO ENDOVENOSO?



RÁPIDO: en solo una sesión de una hora, sin cirugía y con anestesia local.

EFECTIVO: presenta una tasa de recaída de solo el 0,4% al año del tratamiento. Sin embargo, el 20% de las varices operadas en un quirófano y el 40% de las tratadas con espuma vuelven a dar problemas dos años después.

PRECISO: el láser entrega la energía exacta para sellar la vena por calor con un sistema

automático de recogida de fibra.

SEGURO: certificado por la norma ISO 9001:2015, que evalúa las medidas de prevención y seguridad.

CÓMODO: permite hacer vida normal de forma inmediata.