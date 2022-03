La prevención, el mejor tratamiento

El leitmotiv de las Clínicas Zabalegui Ortodoncia es que sus pacientes sonrían con confianza y, para ello, basa su profesionalidad en tres valores claves; calidad, honestidad y confianza.

Sus dos centros cuentan un equipo de profesionales en constante formación y con los últimos avances en tecnología 3D y 4D, tienden a aplicar los tratamientos menos invasivos y más agradables para el paciente y a dedicarle el tiempo que se merecen.

Especializados en ortopedia y ortodoncia, el alma mater de las clínicas, Paula Zabalegui, cuenta con un amplio currículum en ambos campos, y gran parte de la actividad que desarrollan en los dos centros que tienen abiertos, uno en Leioa y otro en Castro, giran en torno a tratamientos de ambas especialidades y al manejo de los pacientes en crecimiento (odontopediatría y PADI).

Además de ello, las Clínicas Zabalegui Ortodoncia (https://zabaleguiortodoncia.com) ofrecen a su vez tratamientos de estética y salud bucodental como blanqueamiento dental; carillas y odontología mínimamente invasiva.

Sobre la ortodoncia, desde la clínica aseguran las mejoras que se puede conseguir con ella, así como el avance de las distintas técnicas.

En cuanto a la tipología, en la ortodoncia tradicional, los brackets es la técnica más habitual, aunque ahora hay otras variantes que se fabrican a medida de cada paciente como la ortodoncia invisible y brackets linguales. Estos aparatos customizados ofrecen una mayor precisión y control de tratamiento.

No obstante, para la especialista, la profesión está sufriendo una regresión en cuanto a los tratamientos de ortodoncia invisible de venta directa al público, comercializándose sin un estudio, ni plan de tratamiento y supervisión por parte de un ortodoncista formado.

Zabalegui alerta del peligro de los tratamientos de ortodoncia invisible 'low cost' que se ofrecen en las redes sociales o que se anuncian en televisión.

En este sentido, argumenta, "estamos yendo para atrás, y cada vez tenemos que retratar casos más complicados, que recibieron un mal tratamiento de ortodoncia llegando algunos a perder hueso, encías, incluso, dientes".

Sobre la demanda, apunta que, el paciente se decanta en mayor medida por la ortodoncia invisible, por su comodidad y estética. No obstante, insiste, "la clave del éxito está en el profesional que lleva a cabo el tratamiento y en el estudio y plan de tratamiento que hay detrás de cualquier técnica".

Otro de los grandes frentes que atiende Zabalegui Ortodoncia es la salud bucal infantil.

Desgraciadamente cada vez se encuentran con más peques de 1, 2 y 3 años, con muchísimas lesiones de caries e infecciones en los dientes.

Por falta de información, los progenitores no saben la importancia del cepillado con pasta fluorada desde que sale el primer diente de leche. Y sí, "aunque los peques no quieran, hay que cepillarles los dientes con pasta desde que sale el primer diente. No importa si están con lactancia materna, de fórmula o el tipo de alimentación que se elija", señala tajante. Es imprescindible limpiar la placa y los azúcares que estos llevan para prevenir la caries, "así como realizar la primera visita al dentista en cuanto sale el primer diente de leche para que podamos explicar cómo cuidar de la salud bucodental del peque y qué esperar a lo largo de esos primeros años de vida".

Las caries es uno de los problemas que más afecta a la población infantil pero también la dieta y los hábitos.

"Las bocas cada vez son más pequeñas, con los huesos y músculos menos desarrollados. En parte por los cambios en la dieta: cada vez se mastica menos, y /o todos los alimentos son más blandos y procesados. Esa falta de actividad, junto con la presencia de algunos hábitos hace que la cara no crezca suficiente ni adecuadamente, por eso cada vez hacen falta más tratamientos de ortopedia y ortodoncia en niños", resalta la especialista.

Ante este panorama, destaca el valor del programa PADI para niños de entre 7-15 años, aunque para Zabalegui, "habría que estudiar la forma de ampliar este programa para cubrir las revisiones dentales desde el primer diente de leche".