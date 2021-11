Piel más bella y joven, libre de manchas

Las manchas en la piel acaparan gran protagonismo en el capítulo de la estética, tanto por ser muy comunes como por sus efectos visibles. De hecho, dan un aspecto avejentado a la persona. "A veces se da importancia solo a las arrugas y a la flacidez, sobre todo en la cara, pero las manchas también envejecen, y mucho", recuerda Cristina Marín, directora de Teringel Belleza. De ahí que la cuestión requiera poner atención en estos enemigos de la imagen.



En este centro de estética son especialistas en la eliminación de manchas marrones, que son las más habituales. Se trata de una acumulación de melanina en una zona determinada, causando hiperpigmentación.



Precisamente ahora, una vez pasado el verano y tras dejar atrás las exposiciones al sol propias de esta época, es el tiempo idóneo para hacerlas desaparecer.



Las profesionales de Teringel Belleza, con su experiencia, tienen la fórmula adecuada para cada caso, ya sea en el rostro, brazos, manos o piernas donde aparezcan. Tras un diagnóstico previo aplicarán la solución óptima para borrarlas definitivamente de la piel.





Causas

Tratamientos eficaces



Prevención

Sabías que...

Lasque provocan la aparición de manchas en la epidermis son. Entre ellas, las principales son la exposición solar, factores genéticos, la edad, influencias hormonales, lesiones o infecciones cutáneas y haber tenido acné.Lastambién suelen provocar manchas en la piel. Es el caso, por ejemplo, del. En este periodo es muy habitual que salgan manchas, en concreto, el denominado. A este respecto, desde Teringel indican que "es conveniente usarcon vitamina C y si no desaparecen después del parto habrá que recurrir a unpara ello".Por su parte, las personas que han tenidoo han padecidosufren unaque deja tras de sí manchas oscuras en muchos casos.Según indica Cristina Marín, fruto de su profundo conocimiento acerca del cuidado de la piel, "el tratamiento más eficaz para hacerlas desaparecer es el, dependiendo del tamaño y de la profundidad de la mancha, o bien recurrir a. Además, –subraya–".En personas con la piel clara son habituales las, que se oscurecen con el sol. Para aclararlas hay un, no obstante "puesto que tienen origen genético, no llegan a desaparecer del todo", advierte la directora de Teringel Belleza.Teniendo en cuenta tales factores cobra especial importancia la. En este sentido, como señalan desde este centro de estética ubicado en Barakaldo, se puede evitar la aparición de manchas tomandocomo aplicarse protección solar con factor alto antes de salir a la calle, hidratar bien la cara y el cuerpo, evitar excesivas exposiciones solares y no exprimir las espinillas o puntos negros, ya que pueden dejar marcas oscuras en la piel.Es muy importante estar bien hidratado, lo que se logra bebiendo alrededor de dos litros de agua al día", remarca Cristina Marín.Por último, esta experta en belleza apela a, ya que "si después se toma el sol pueden salir manchas en la zona expuesta, lo que se conoce como fitofotodermatosis, originada por contacto con este cítrico".Existenen la piel y estas suelen mostrarse en. Las más comunes son las, que generalmente no indican ningún tipo de enfermedad. Además, pueden ser, provocadas por factores genéticos;, ocasionadas por la dermatitis;(negras o de color café), frecuentes en personas mestizas o de raza negra;, debido a ictericia o necrobiosis; y, por trastornos de la sangre o por algunos medicamentos.

En Teringel aplican la solución mas idónea para cada caso. Fotos: Juan Lazkano