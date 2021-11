Obesidad y diabetes, las pandemias del S. XXI

Con el fin de informar y concienciar a la población mundial de los graves peligros que suponen la obesidad y sus comorbilidades asociadas, como la diabetes tipo II y, por tanto, del alto riesgo cardio-vascular y de poder padecer un fallecimiento prematuro por causa de la misma, el pasado viernes se celebró el Día Mundial de la Obesidad y la Diabetes tipo II.

Convertida en la actualidad en la principal causa de muerte en los países desarrollados o en vías de desarrollo, si hay una voz autorizada para hablar de obesidad es, sin lugar a dudas, la de uno de los cirujanos de mayor prestigio y reconocimiento internacional, el director del Centro de Excelencia para el Estudio y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes en Valladolid, el profesor Miguel Ángel Carbajo Caballero.

El doctor Carbajo ha sido uno de los pioneros en España y en el mundo en el desarrollo de la cirugía laparoscópica y también en el estudio y tratamiento de la obesidad, lo que le ha permitido realizar durante más de 30 años todo tipo de procedimientos quirúrgicos, crear nuevas técnicas y diseñar uno de los procedimientos de mayor éxito y crecimiento en todo el mundo, como es el Bypass Gástrico de Una Anastomosis (BAGUA en español y OAGB en la terminología inglesa), dotado de un gran poder metabólico y, por tanto, de inmejorables resultados a muy largo plazo, tanto para el control de la obesidad como de la diabetes tipo II.

La diabetes tipo II asociada a la obesidad implica peligros como un alto riesgo cardio-vascular o padecer un fallecimiento prematuro

Actualmente, sigue operando a sus pacientes en el Centro de Excelencia para el Estudio y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes de Valladolid, acreditado por la Federación Mundial de Sociedades Científicas sobre la Obesidad (IFSO), Centro de Excelencia que dirige desde hace décadas y al que han acudido y llegan a diario pacientes tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo, miles de pacientes procedentes de Euskadi, con los que el especialista ha establecido muy estrechas relaciones y obtenido múltiples reconocimientos honoríficos de los que se siente extremadamente orgulloso.

Pero quizá una de las facetas más importantes del profesor Carbajo es su extraordinaria labor científica, tanto en investigación como en enseñanza y divulgación Internacional, teniendo constantemente fellows de todo el mundo que acuden a aprender la técnica BAGUA, al igual que su presencia tanto on line como en directo ha sido de absoluta referencia en los foros y congresos internacionales por todo el mundo.

Compaginar la actividad médico-quirúrgica diaria con la investigación, la enseñanza, los estudios científicos y la expansión de su técnica de máximo poder metabólico, junto con visión diaria en el cambio de vida de sus pacientes, el comprobar la recuperación del peso normal y el control de la diabetes tipo II, la calidad de vida y la prolongación saludable de la misma, es la mayor satisfacción moral y personal que puede experimentar un experimentado profesional como el doctor Carbajo.

El Bypass Gástrico de Una Anastomosis (BAGUA) es uno de los grandes éxito del doctor Carbajo en su lucha contra la obesidad

Solo durante estas últimas semanas hemos podido verle en presencia física en el Congreso de la Sociedad Turca de Cirugía Laparoscópica y Obesidad, y on line en el Congreso de la Sociedad Italiana de Obesidad, de la Sociedad Peruana, Argentina y Dominicana, así como Conferencias con Dubai, Quito, Nápoles, Tijuana y otros cursos de formación, recibiendo el reconocimiento a su trayectoria por su valiosa contribución en el campo de la cirugía bariátrica y metabólica.

Obesidad más allá de la voluntad del paciente



La obesidad es una enfermedad del metabolismo humano que se caracteriza por su carácter grave, inflamatorio, crónico y que no depende en absoluto de la "fuerza de voluntad del paciente".

Es grave porque se acompaña de múltiples factores de riesgo cardio-vascular que van empeorando si no se resuelve la obesidad, como son la diabetes tipo II, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, el colesterol, varios tipos de cáncer y riesgo de ictus o infarto cardíaco entre otros.

Es una enfermedad crónica y progresiva, que lleva al paciente de dieta en dieta durante años perdiendo calidad de vida e incrementando con el tiempo tanto la misma obesidad como el riesgo cardio-vascular.

Solamente algunos escasos modelos de cirugía pueden introducir los elementos metabólicos necesarios como para provocar un descenso de peso satisfactorio y eliminar las comorbilidades asociadas a largo plazo.

La obesidad es también una enfermedad incontrolable por la mente humana y, por tanto, del paciente. No depende de su fuerza de voluntad. Hoy sabemos que la genética del 'homo sapiens' está diseñada para un peso normal y, por tanto, no acepta ni tolera la obesidad. También conocemos que el tejido graso humano funciona como un potente órgano endocrino-metabólico y es fundamental para que determinados mecanismos neuro-hormonales y de control de nuestros órganos internos vitales para la vida, actúen adecuadamente e impidan la obesidad y otros trastornos alimentarios.

Imagen gráfica de la técnica BAGUA que practica el doctor Carbajo.

La obesidad es, además, de origen desconocido, y por tanto no sabemos porqué en determinadas condiciones y personas el tejido graso se modifica y comienza un proceso progresivo y crónico de proliferación celular, lo que conduce a la aparición de nuevos miles de billones de células grasas que son las responsables del incremento del peso en grasa y de la expansión de la misma por todos nuestros órganos, aparatos y sistemas. Y esto es precisamente la obesidad.

Por tanto, si los mecanismos metabólicos normales no funcionan correctamente todo se viene abajo. Por esto no se debe culpabilizar al paciente obeso, ya que no está en su 'fuerza de voluntad' el poder resolver una enfermedad tan compleja como ésta, sino que al igual que sucede con otras enfermedades graves, hay que darle una respuesta segura y eficaz. Y preferentemente que sea duradera para toda su vida, lo que no cualquier técnica puede conseguir.

Obesidad y diabetes tipo II



La obesidad es una grave enfermedad, reconocida por la OMS como la principal causa de fallecimiento prematuro en el mundo. Es la causante de la diabetes tipo II y produce además hipertensión, hígado graso, apnea del sueño, aumento del colesterol y cáncer. Al final conduce a la incapacidad física y social, a muchos trastornos psicológicos y sobre todo al severo incremento del riesgo cardio-vascular y por tanto, del infarto cardíaco o cerebral.

A su vez, la diabetes tipo II se vincula a la obesidad y al sobrepeso y se comporta como una enfermedad devastadora e invalidante que avanza progresivamente y produce daños irreparables en muchos órganos, sobre todo en la vista, riñón, cerebro, corazón y extremidades. Hoy se puede controlar la diabetes por completo si el paciente llega en fases tempranas y controlarla muy bien aún en el caso de diabéticos con lesiones muy avanzadas.