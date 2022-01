Rutas por Araba: Toloño, desde Salinillas de Buradón

Descárgate aquí la ruta para utilizarla en tu GPS

Llegada al punto de partida: PARKING DE SALINILLAS DE BURADON

Desde Vitoria, salimos por la parte sur de la ciudad, por el Alto de Armentia para coger la N-102. Desde ahí nos incorporamos a la N-1 dirección Madrid, saliendo de la misma en el km 325 para tomar la N-124 dirección Logroño / Laguardia. Continuamos por la N-124 hasta abandonarla en la salida A-4106 que nos deja en Salinillas de Buradon.

Desde Nanclares, salimos a la N-1 dirección Madrid saliendo de la misma en el km 325 para tomar la N-124 dirección Logroño / Laguardia. Continuamos por la N-124 hasta abandonarla en la salida A-4106 que nos deja en Salinillas de Buradon.

Desde Agurain, salimos a la N-1 dirección Madrid saliendo de la misma en el km 325 para tomar la N-124 dirección Logroño / Laguardia. Continuamos por la N-124 hasta abandonarla en la salida A-4106 que nos deja en Salinillas de Buradon.



Punto de partida



Km 0

Km 0,88. Desnivel acumulado: 92 m



Km 2,25. Desnivel acumulado: 233 m

Km 3,2. Desnivel acumulado: 365 m



Km 4,58. Desnivel acumulado: 466 m



Km 5,09. Desnivel acumulado: 484 m



Km: 5,86. Desnivel acumulado: 578 m



Km: 6,36. Desnivel acumulado: 638 m



Km: 6,86. Desnivel acumulado: 688 m



Km: 7,5. Desnivel acumulado: 762 m



Km: 8,04. Desnivel acumulado: 765 m



Km: 8,82. Desnivel acumulado: 769 m



Km: 9,06. Desnivel acumulado: 769 m



Km: 9,57. Desnivel acumulado: 769 m



Km: 13,07. Desnivel acumulado: 792 m



Km: 16,2. Desnivel acumulado: 792 m

FIN de la ruta





CONSEJOS PARA REALIZAR ESTA RUTA:

Una vez llegamos a la localidad de Salinillas, justo al entrar a la misma, a mano izquierda hay un aparcamiento nuevo y bien acondicionado. Ahí disponemos de una amplia explanada donde dejar nuestro vehículo.Con el coche bien aparcado, en lugar de dirigirnos hacia el pueblo volvemos andando hacia la carretera por donde hemos venido. Salen varias calles, nosotros tomamos la calle San Jose. Al principio seguiremos sobre asfalto pero en unos 200 metros ya estamos encima de una pista de tierra. Aproximadamente a los 900 metros llegamos a un cruce.No hacemos caso del camino que sale a nuestra derecha y seguimos rectos. Si hubiéramos tomado a la derecha la pista nos hubiera llevado a las faldas del San Kristobal, pero lo dejamos para otro día. Continuamos recto y tras seguir ascendiendo con un 10% de desnivel por la pista llegamos a una valla.Atravesamos la puerta y la cerramos tras nuestro paso, esto es muy importante para que no se escape el ganado. Seguimos con el duro ascenso por la pista hasta que ya por fin en el siguiente cruce la pendiente suaviza bastanteEn este cruce vamos a seguir por la derecha, dejando de lado la pista que sigue subiendo y va recto. Faldeamos este pequeño montículo dando un rodeo alrededor de él y tras algo más de un kilómetro llegamos a otra puertAquí dejamos de lado la valla, no la atravesamos y seguimos durante un tramo por la pista de la izquierda. Ya queda menos para meternos en un precioso sendero. En menos de un kilómetro dejaremos la pistaTenemos dos pistas para no pasarnos el cruce, la primera es que es justo en un cambio de rasante, la segunda y tal vez la más clara son los dos cairns apostado en la parte derecha de la pista. Nos introducimos en un sendero estrecho pero sin dificultad. Atraviesa un pequeño bosque y sin lugar a dudas es mucho más gratificante que la pista. En 800 metros aparecemos en una campa abierta.Atravesamos la campa siguiendo las marcas de piedras hasta que llegamos a una valla la cual tendremos que recorrer hacia nuestra izquierda siguiendo con el ascenso. Detrás nuestro dejamos en Calvario, otra colina pero no es nuestro objetivo. Tras una muy dura subida volvemos a aparecer en una pista. Las vistas ya son espectaculares.Continuamos por la pista que vuelve a atravesar otro pequeño bosquecillo para desembocar en una campa que separa el buzón y cima de Peña Las Doce a nuestra izquierda de la cima del Toloño, más adelante a nuestra derecha. En poco más de medio kilómetro dejamos la pista para tomar el sendero de ascensión finalGiramos a la izquierda para buscar el sendero que sube hasta la cima del Toloño. En 700 metros y tras una trepada sencilla final llegamos a la Cruz.TOLOÑO (1277 m). Como hemos dicho en la introducción, cima que da nombre a esta larga sierra, en la cual además de esta cima destacan, Palomares y la Cruz del Castillo entre otros.Es una cima muy visitada debido a las extraordinarias vistas que se pueden observar en días claros así como por la multitud de ascensiones posibles, por ejemplo desde Labastida o Ribas de Tereso.Destrepamos con cuidado el primer tramo y cogemos el sendero que nos llevará de nuevo a la campa que separa las dos cimas como hemos comentado antes.Seguimos por la pista por la que hemos venido desandando el camino por el que hemos transitado a la ida hasta el momento de abandonar de nuevo la pistaEn los palos de la valla que hemos seguido al subir comenzamos girando a nuestra izquierda el descenso por el sendero. Pero en este caso en lugar de atravesar la campa una vez que hemos descendido vamos por el lado derecho de la misma para llegar a una pista por la que bajaremos en este caso.Por esta pista y después de atravesar el bosque, que no es otro que la falda norte del Toloño llegamos a un cruceGiramos hacia la izquierda y ahora toca el momento de disfrutar de un paraje muy bonito el cual vamos recorriendo por una pista muy cómoda. Llegamos al cambio de rasante donde a la ida cogimos el sendero a nuestra derecha marcado con cairns. Seguimos recto, obviamos la valla y llegamos al cruce donde deberemos elegir camino por ultima vezGiramos a la izquierda y tras pasar la valla ( y dejarla cerrada) encaramos el último tramo de bajada que nos dejará en el parking de Salinillas— Importante llevarya que no disponemos de fuentes. a pesar de ser una ruta muy agradable por un entorno fresco, en días de calor hay zonas expuestas donde el sol podría pegar mucho.— El, cómodo no hace falta más que sea transpirable. En esta zona los tramos con barro serán poco frecuentes. Se trata de una zona más pedregosa.dada la longitud y el desnivel. Por terreno es una ruta sencilla quitando los últimos 20 metros de subida y bajada al buzón donde deberemos tener cuidado.