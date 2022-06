Eli Paperboy Reed tiñe su soul de country en la sala Azkena de Bilbao

El cantante y músico estadounidense presenta hoy viernes su último disco, en homenaje al forajido country Merle Haggard

tRAS 99 cents dreams, el músico y cantante estadounidense Eli Paperboy Reed ha regresado con un nuevo y especial disco, Down every road (Yep Roc), un tributo al forajido Merle Haggard, uno de los músicos clave del country del siglo XX. Reed lo presenta hoy viernes en el Azkena de Bilbao, a las 21.30 horas.

Haggard es una de las grandes (y más feroces) voces de los sonidos country del siglo XX, junto a Johnny Cash, Waylong Jennings, Kris Kristofferson o Willie Nelson. "La música country y el soul siempre provienen de un mismo punto de partida", según Paperboy Reed. Y en su caso, sus raíces llegan de ambas corrientes.

Reed, que ha grabado discos enormes basados en la música negra como Roll with you y Come and get it, defiende que no existe en la cultura de su país "una línea que separe claramente la música country y el soul", como prueba que en el siglo pasado compartieran éxitos las comunidades blanca y negra. "Hablaban de seres humanos, independiente de la raza", justifica Reed.

Ese gusto ecléctico se concreta en su disco actual, en el que rinde tributo a Haggard, a quien reverencia porque "su música era mucho más adulta, agresiva, honesta e inquieta" que la de la mayoría de músicos country. Y lo hace con pasión y aportando su estilo propio, acercándose al r&b y al soul al rodear de metales, teclados y guitarras eléctricas temas como Mama tried, Teach me to forget, Somewhere between, I'm a lonesome fugitive o I'm bringing home good news.

rock en femenino



Las chicas de Rabba Rabba Band, dándolo todo. Foto: Muskerra

Por otra parte, el Kafe Antzokia, también hoy viernes pero a las 22.00 horas, nos cita con Rabba Rabba Band, supergrupo que pivota en torno a las vizcainas Moonshakers y que descargará versiones de artistas dispares, de MCD a The Stooges, Celia Cruz o Eskorbuto. Lo harán junto a integrantes femeninas de Capsula, Vulpes, Sexpeares, The Hustles y Free the Wheel. 16 €.